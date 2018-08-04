Güzellik endüstrisini ele geçiren yeni kaş trendi 'aslan yelesi''

Kaşlarınızı doğal akışına bırakın...

Bu yaz kaşlar 'aslan yelesi' gibi

1 / 6 Kalın kaş modası uzun zamandan beri trend olmaya devam ediyor ancak instagram'ın yeni akımında iş biraz daha ileriye gidiyor ve kaşlar 'aslan yelesini' andırıyor.

2 / 6 Ağda yok, ip yok... Yeni trend sadece kaşların daha dolgun görünmesini sağlamak için tarama işlemini içeriyor. Yukarıya doğru taranarak kabarık aslan yelesine benzeyen kaşlar adını da bu çarpıcı görünümden alıyor.

3 / 6 Kalın kaşlarıyla kendini diğer modellerden ayıran Avustralyalı model Bambi Northwood-Blyth'in öncülüğünde bilinen bu akım model Brooklyn Kelly'nin instagram hesabında fotoğraflarını yayınlamasıyla devam ediyor.

4 / 6 Bu kaş trendinin en önemli parçası, kaşları şekillendirme isteğine direnmek ve onların sadece kendi işlerini yapmasına izin vermek.

5 / 6 Kaşları sabitlemek, düzene sokmak ve hacim kazandırmak için kaş jeli, kaşlarınızda boşluklar varsa kaş kalemi kullanarak işlemi tamamlayabilirsiniz.