KADIN

Güzellik endüstrisini ele geçiren yeni kaş trendi 'aslan yelesi''

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BAKIM HABERLERİ  | 04.08.2018 13:29 | Son Güncelleme

Dergi kapaklarında, televizyonlarda, filmlerde veya dizilerde ünlü bir kadını makyajsız görmeye pek alışkın değildik ama artık pek çok kişiyi instagram'da 'no makeup' etiketiyle görmek mümkün oluyor. Makyajsız görmeye başladığımız ünlüleri şimdi de doğal haline bırakılmış, 'aslan yelesi' kaşlarla görebilirsiniz.

Kaşlarınızı doğal akışına bırakın...

Bu yaz kaşlar 'aslan yelesi' gibi

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Kalın kaş modası uzun zamandan beri trend olmaya devam ediyor ancak instagram'ın yeni akımında iş biraz daha ileriye gidiyor ve kaşlar 'aslan yelesini' andırıyor.
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Ağda yok, ip yok... Yeni trend sadece kaşların daha dolgun görünmesini sağlamak için tarama işlemini içeriyor. Yukarıya doğru taranarak kabarık aslan yelesine benzeyen kaşlar adını da bu çarpıcı görünümden alıyor.
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Kalın kaşlarıyla kendini diğer modellerden ayıran Avustralyalı model Bambi Northwood-Blyth'in öncülüğünde bilinen bu akım model Brooklyn Kelly'nin instagram hesabında fotoğraflarını yayınlamasıyla devam ediyor.
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Bu kaş trendinin en önemli parçası, kaşları şekillendirme isteğine direnmek ve onların sadece kendi işlerini yapmasına izin vermek.
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Kaşları sabitlemek, düzene sokmak ve hacim kazandırmak için kaş jeli, kaşlarınızda boşluklar varsa kaş kalemi kullanarak işlemi tamamlayabilirsiniz.
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