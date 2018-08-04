Güzellik endüstrisini ele geçiren yeni kaş trendi 'aslan yelesi''

Kaşlarınızı doğal akışına bırakın...
Bu yaz kaşlar 'aslan yelesi' gibi
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Kalın kaş modası uzun zamandan beri trend olmaya devam ediyor ancak instagram'ın yeni akımında iş biraz daha ileriye gidiyor ve kaşlar 'aslan yelesini' andırıyor.
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Ağda yok, ip yok... Yeni trend sadece kaşların daha dolgun görünmesini sağlamak için tarama işlemini içeriyor. Yukarıya doğru taranarak kabarık aslan yelesine benzeyen kaşlar adını da bu çarpıcı görünümden alıyor.
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Kalın kaşlarıyla kendini diğer modellerden ayıran Avustralyalı model Bambi Northwood-Blyth'in öncülüğünde bilinen bu akım model Brooklyn Kelly'nin instagram hesabında fotoğraflarını yayınlamasıyla devam ediyor.
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Bu kaş trendinin en önemli parçası, kaşları şekillendirme isteğine direnmek ve onların sadece kendi işlerini yapmasına izin vermek.
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Kaşları sabitlemek, düzene sokmak ve hacim kazandırmak için kaş jeli, kaşlarınızda boşluklar varsa kaş kalemi kullanarak işlemi tamamlayabilirsiniz.
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