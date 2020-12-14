Güzellik kraliçeleri kullanıyor! Üzüm çekirdeklerinden elde edilen yağ...

Üzüm yağı, preslenmiş üzün tohumlarından elde edilir. Bu yağ, aslında şarap yapma sürecinde de kullanılır. Benzersiz özelliklerinden dolayı cilt bakımında da oldukça popüler hale geldi. Yapısında bulunan omega yağ asitleri, antioksidanlar ve E vitamini, cildinizi en iyi şekilde besler ve güzelleştirir. Üzüm yağını cilt bakımında nasıl kullanmanız gerektiğini öğrenmek için yazımızı inceleyebilirsiniz.

ÜZÜM YAĞI NASIL KULLANILIR?

Sıvı veya kapsül olarak satılan üzüm yağını farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Cildinizi temizledikten sonra, bir nemlendirici olarak üzüm yağını yüzünüze uygulayabilirsiniz. Yüzünüzde yağlı bir tabaka oluşturmayacağı için günün herhangi bir zaman diliminde kullanım için uygun. Diğer yağlardan daha basit şekilde kullanım imkanı sunan bu bileşeni, saf formunda ya da bazı yağlarla karıştırarak da yüzünüze sürebilirsiniz. Jojoba yağı, zeytinyağı, avokado yağı ve badem yağı ile birleştirerek cilt bakım rutininizde değerlendirebilirsiniz.

Yağın yumuşatıcı niteliklerini etkileyeceği için retinol, salisilik asit gibi sert ve kuru malzemelerle karıştırma yapmamanızı öneririz. Akne ve sivilce problemi için üzüm yağı kullanacaksanız ilgili alanlara direkt olarak uygulayabilirsiniz. Örneğin, cildinizi yumuşatmak için lavanta yağıyla karıştırabilirsiniz. Bunun için birer çay kaşığı lavanta ve üzüm yağını birleştirip cildinize uygulamanız yeterli. On dakika boyunca bekledikten sonra, yüzünüzü yıkamalısınız.