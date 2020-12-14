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Güzellik kraliçeleri kullanıyor! Üzüm çekirdeklerinden elde edilen yağ...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Alternatif tıp alanında uzun yıllardan bu yana kullanılan üzüm yağı, cilt bakımında da isminden söz ettirir. Üzüm yağının cilt sağlığında bu kadar etkili olmasının en büyük nedenlerinden biri de yapısında barındırdığı linoleik asit. Öne çıkan bir başka özelliği ise komedojenik olmaması, yani cilt gözeneklerini tıkamaması diyebiliriz. Bu yüzden en hassas cilt tiplerinde bile gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

Güzellik kraliçeleri kullanıyor! Üzüm çekirdeklerinden elde edilen yağ...

Üzüm yağı, preslenmiş üzün tohumlarından elde edilir. Bu yağ, aslında şarap yapma sürecinde de kullanılır. Benzersiz özelliklerinden dolayı cilt bakımında da oldukça popüler hale geldi. Yapısında bulunan omega yağ asitleri, antioksidanlar ve E vitamini, cildinizi en iyi şekilde besler ve güzelleştirir. Üzüm yağını cilt bakımında nasıl kullanmanız gerektiğini öğrenmek için yazımızı inceleyebilirsiniz.

ÜZÜM YAĞI NASIL KULLANILIR?

Sıvı veya kapsül olarak satılan üzüm yağını farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Cildinizi temizledikten sonra, bir nemlendirici olarak üzüm yağını yüzünüze uygulayabilirsiniz. Yüzünüzde yağlı bir tabaka oluşturmayacağı için günün herhangi bir zaman diliminde kullanım için uygun. Diğer yağlardan daha basit şekilde kullanım imkanı sunan bu bileşeni, saf formunda ya da bazı yağlarla karıştırarak da yüzünüze sürebilirsiniz. Jojoba yağı, zeytinyağı, avokado yağı ve badem yağı ile birleştirerek cilt bakım rutininizde değerlendirebilirsiniz.

Yağın yumuşatıcı niteliklerini etkileyeceği için retinol, salisilik asit gibi sert ve kuru malzemelerle karıştırma yapmamanızı öneririz. Akne ve sivilce problemi için üzüm yağı kullanacaksanız ilgili alanlara direkt olarak uygulayabilirsiniz. Örneğin, cildinizi yumuşatmak için lavanta yağıyla karıştırabilirsiniz. Bunun için birer çay kaşığı lavanta ve üzüm yağını birleştirip cildinize uygulamanız yeterli. On dakika boyunca bekledikten sonra, yüzünüzü yıkamalısınız.

ÜZÜM YAĞININ FAYDALARI NELER?

Cildinizi daha yumuşak ve esnek hale getirir. Cildinizin elastikiyetini ve yumuşaklığını arttırma kabiliyeti olan bazı bitkisel bileşenler, üzüm yağında yeterince mevcut. Bu bileşenler sayesinde cilt hücreleriniz hızlıca yenilenir.

E ve C vitamini bakımından zengin olan üzüm yağı, cildinizin kurumasını önler ve cildinizi iyi bir şekilde besler.

Üzüm yağındaki güçlü antioksidanlar, yüzünüzü güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyabilir.

Üzüm yağının antimikrobiyal etkileri, akne probleminin doğal tedavisinde etkili olduğunu gösterir. Bakterileri yok etme gücüne sahip olan bu bitkisel yağ, akne oluşumunun önüne geçer.

Üzüm yağındaki linoleik asidin antienflamatuar oluşu, cilt kızarıklığını önler. İltihaplı ve kızarık ciltler için üzüm yağı kullanımı, iyi bir tedavi yöntemi.

Düzenli şekilde üzüm yağını cilt bakımında tercih etmek, kollajeni arttırır. Böylece cildinizde ince çizgilerin ve yaştan kaynaklı lekelerin oluşumu önlenir.

Beta-karoten ve polifenoller açısından da zengin olan üzüm yağı, cildinizi çevresel hasara karşı korur.

Güçlü yapısal özellikleri, cilt tonunun dengelenmesi konusunda etkili olduğunu kanıtlar.

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