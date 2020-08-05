Güzellik kraliçesinden cilt bakımında üzüm yağı tavsiyesi! İşte faydaları...

Alternatif tıp alanında uzun yıllardan bu yana kullanılan üzüm yağı, cilt bakımında da isminden söz ettirir. Üzüm yağının cilt sağlığında bu kadar etkili olmasının en büyük nedenlerinden biri de yapısında barındırdığı linoleik asit. Öne çıkan bir başka özelliği ise komedojenik olmaması, yani cilt gözeneklerini tıkamaması diyebiliriz. Bu yüzden en hassas cilt tiplerinde bile gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

ÜZÜM YAĞI NASIL KULLANILIR?

Sıvı veya kapsül olarak satılan üzüm yağını farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Cildinizi temizledikten sonra, bir nemlendirici olarak üzüm yağını yüzünüze uygulayabilirsiniz. Yüzünüzde yağlı bir tabaka oluşturmayacağı için günün herhangi bir zaman diliminde kullanım için uygun. Diğer yağlardan daha basit şekilde kullanım imkanı sunan bu bileşeni, saf formunda ya da bazı yağlarla karıştırarak da yüzünüze sürebilirsiniz. Jojoba yağı, zeytinyağı, avokado yağı ve badem yağı ile birleştirerek cilt bakım rutininizde değerlendirebilirsiniz.

Yağın yumuşatıcı niteliklerini etkileyeceği için retinol, salisilik asit gibi sert ve kuru malzemelerle karıştırma yapmamanızı öneririz. Akne ve sivilce problemi için üzüm yağı kullanacaksanız ilgili alanlara direkt olarak uygulayabilirsiniz. Örneğin, cildinizi yumuşatmak için lavanta yağıyla karıştırabilirsiniz. Bunun için birer çay kaşığı lavanta ve üzüm yağını birleştirip cildinize uygulamanız yeterli. On dakika boyunca bekledikten sonra, yüzünüzü yıkamalısınız.