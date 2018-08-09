KADIN

Güzellik standartlarını tersine çeviren cesur modeller

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 09.08.2018 14:53 | Son Güncelleme

1994 yılında fotoğrafını ünlü tasarımcı Jean Paul Gaultier'e gönderen Connie Chiu, sıradışı görüntüsüyle moda dünyasını kendine aşık eden ilk albino model oldu. Connie'nin bu hikayesi moda endüstrisinin de devrimi oldu. Kusursuz güzellik, sıfır beden modeller, görünüşlerinin tüm avantajlarını bilen sıra dışı ve cesur kadınlarla değişti. İşte güzellik standartlarını yıkan, farklı olmanın gerçekten harika bir şey olduğunu kanıtlayan o modeller...

Kusursuz güzellik algısını yıktılar

Güzellik standartlarına meydan okudular

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Connie Chiu

Connie Chiu
Jean Paul Gaultier’in 1994’teki şovunun bir parçası olan Connie Chiu, bir model olarak çalışmaya devam etti ve hatta bir müzik kariyeri oluşturmayı başardı. Dünyadaki ilk albino modeli şu an 49 yaşında.
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Sophia Hadjipanteli

Sophia Hadjipanteli
Sophia Hajipanteli, doğal rengi sarı olan kaşlarını siyaha boyadı ve kalın kaş akımını başlattı. Takipçileri onu açık ve tüm güzellik normlarını kırdığı için seviyorlar.
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Kokie

Kokie
ABD'li model Kokie, bu görünüşüyle gurur duyuyor. Hiçbir makyaj ürünü kullanmayarak doğal görünümünü koruyan Kokie, şu sıralar modellik yapıyor ancak gelecekte biyoloji alanında ilerlemek istiyor.
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Tess Holliday

Tess Holliday
Büyük beden model Tess Holliday, önde gelen bir modellik ajansında çalışıyor. Holliday, büyük beden modeller arasında sözleşme imzalayan ilk kadın.
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Freya Lawrence

Freya Lawrence
14 yaşındayken keşfedilen Freya, büyük kulakları, çilleri ve olağanüstü görünümüyle dikkat çekiyor. Freya Lawrence Mulberry, Chloe ve Celine gibi popüler markalar için ilham kaynağı oldu.
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Rebekah Marine

Rebekah Marine
Biyonik bir kola sahip olan Rebekah rüyalarını gerçeğe dönüştürdü ve bir model oldu. 2015 yılında, Rebekah, New York Moda Haftası'nın en parlak modeli olarak adlandırıldı. Modellik kariyerine devam ederken motivasyon konuşmaları da yapıyor.
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Sarah Taylor

Sarah Taylor
Küçükken zorbalıkla karşı karşıya kalan Sarah her zaman yüzünden nefret etti ama zamanla eşsiz görüntüsünü sevmeye başladı. Artık kız, özelliklerini gizlemek istemiyor ve Instagram'da harika fotoğraflar paylaşıyor.
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Carlotta Runze

Carlotta Runze
Büyük burnu yüzünden yıllardır yaşıtlarının alaycı sözleriyle mücadele eden Carlotta artık burnunu en çekici özelliği olarak görüyor.
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Amanda Wells

Amanda Wells
18 yaşında vitilgo teşhisi konan Amanda kendine güven kazandırmak için YouTube'da video, fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamaya başladı. Birçok insanın olumlu destek mesajları, çok istediği modellik kariyerinde bir adım atmasına olanak sağladı.
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Lilianna Ruger

Lilianna Ruger
Çilleriyle ön plana çıkan Lilianna Ruger podyumun aranan modellerinden.
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Ekaterina Timoshenko

Ekaterina Timoshenko
Belarus'lu Ekaterina, albino bir model. Moda kariyeri yeni başladı, ancak birçok kişi onun bu meslekte parlayacağını düşünüyor.
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