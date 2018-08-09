Güzellik standartlarını tersine çeviren cesur modeller

Kusursuz güzellik algısını yıktılar

Güzellik standartlarına meydan okudular

1 / 11 Connie Chiu Jean Paul Gaultier’in 1994’teki şovunun bir parçası olan Connie Chiu, bir model olarak çalışmaya devam etti ve hatta bir müzik kariyeri oluşturmayı başardı. Dünyadaki ilk albino modeli şu an 49 yaşında.

2 / 11 Sophia Hadjipanteli Sophia Hajipanteli, doğal rengi sarı olan kaşlarını siyaha boyadı ve kalın kaş akımını başlattı. Takipçileri onu açık ve tüm güzellik normlarını kırdığı için seviyorlar.

3 / 11 Kokie ABD'li model Kokie, bu görünüşüyle gurur duyuyor. Hiçbir makyaj ürünü kullanmayarak doğal görünümünü koruyan Kokie, şu sıralar modellik yapıyor ancak gelecekte biyoloji alanında ilerlemek istiyor.

4 / 11 Tess Holliday Büyük beden model Tess Holliday, önde gelen bir modellik ajansında çalışıyor. Holliday, büyük beden modeller arasında sözleşme imzalayan ilk kadın.

5 / 11 Freya Lawrence 14 yaşındayken keşfedilen Freya, büyük kulakları, çilleri ve olağanüstü görünümüyle dikkat çekiyor. Freya Lawrence Mulberry, Chloe ve Celine gibi popüler markalar için ilham kaynağı oldu.

6 / 11 Rebekah Marine Biyonik bir kola sahip olan Rebekah rüyalarını gerçeğe dönüştürdü ve bir model oldu. 2015 yılında, Rebekah, New York Moda Haftası'nın en parlak modeli olarak adlandırıldı. Modellik kariyerine devam ederken motivasyon konuşmaları da yapıyor.

7 / 11 Sarah Taylor Küçükken zorbalıkla karşı karşıya kalan Sarah her zaman yüzünden nefret etti ama zamanla eşsiz görüntüsünü sevmeye başladı. Artık kız, özelliklerini gizlemek istemiyor ve Instagram'da harika fotoğraflar paylaşıyor.

8 / 11 Carlotta Runze Büyük burnu yüzünden yıllardır yaşıtlarının alaycı sözleriyle mücadele eden Carlotta artık burnunu en çekici özelliği olarak görüyor.

9 / 11 Amanda Wells 18 yaşında vitilgo teşhisi konan Amanda kendine güven kazandırmak için YouTube'da video, fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamaya başladı. Birçok insanın olumlu destek mesajları, çok istediği modellik kariyerinde bir adım atmasına olanak sağladı.

10 / 11 Lilianna Ruger Çilleriyle ön plana çıkan Lilianna Ruger podyumun aranan modellerinden.