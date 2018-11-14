KADIN

Güzellik uğruna çekilen eziyet! Kalçasındaki 100 adet iğneye bakın ne kadar ödedi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 17:29 | Son Güncelleme

Popo kaslarını sıkılaştırmak ve kalkık durmasını sağlamak için örümcek ağı adı verilen sıra dışı bir tekniği kullanan Marcela Iglesias, kalçasına 100 küçük iğneden oluşan kolajen enjekte ettirdi. Marcela bu işlem için 16 bin TL ödediğini söylüyor.

Güzellik uğruna çekilen eziyet! Kalçasındaki 100 adet iğneye bakın ne kadar ödedi

Cerrahi operasyonlara yaşlanma belirtileri önlemek için sık sık başvuran birçok kadın, ödedikleri para miktarının yanı sıra çektikleri acıları da umursamıyor. Los Angeles'ta yaşayan Marcela Iglesias'ta bu kadınlardan biri.

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Yaşlanmaktan çok korktuğunu söyleyen ve yaşını açıklamayan Marcela, son zamanların trend prosedürü olan örümcek ağı tekniğinin aşamalarını paylaştı.

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Ebedi gençlik için her şeyi deneyeceğini söyleyen Iglesias, kasları sıkılaştırma ve cildini esnek tutma amacı ile alt kısmında bulunan kolajeni uyaran bu tekniğin acı vermediğini iddia ediyor.

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Kalçasında 100 küçük iğneyle poz veren kadın, sülük tedavisi de dahil olmak üzere çeşitli kozmetik prosedürleri sık sık uyguladığını söylüyor.

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Hücresel yenilenme, cildin görünümünü canlandırma ve elastikiyeti artırma özelliği olduğu söylenen uygulamanın fiyatı ise 16 bin TL.

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Iglesias "Nasıl göründüğümü bilmek istiyorum ama kaç yaşımda olduğumun insanlar tarafından tahmin edilebilmesini istemiyorum. İnsanlar 17 yaşımda bir oğlum olduğuna inanamıyor. Son beş yıldır, gençliğimi korumak için neler yapabileceğimi çok araştırdım. Vücudumu korumayı öğrendim, et yemeyi ve gazlı içecekler tüketmeyi bıraktım."

*Kolajen, cildin görünümü ve dokusunu güzelleştirmek için iğne yardımıyla deri altına enjekte edilen bir proteindir.

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Anahtar Kelimeler:
Marcela Iglesias örümcek ağı tekniği

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