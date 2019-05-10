Güzellik uğruna çekilen eziyet! Kim Kardashian Met Gala'da tuvalete bile gidemedi bakın neden?

İnce belli görünebilmek bakın ne yaptı?

Kim Kardashian'ın sırrı çok geçmeden anlaşıldı

Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı Met Gala bitti bitmesine ama yankıları tüm hızıyla devam ediyor. Pazartesi akşamı yapılan galada Metropolitan Sanat Müzesi yararına 15 milyon dolar toplandı. Bu, bugüne kadar elde edilen en yüksek bağış tutarı oldu.

Ancak gecenin dikkat çeken konuları başkaydı. Bu gecede ünlüler kıyafetleriyle ön plana çıkarken bir isim yine ön planda olmayı başardı.

Elbette, konuklardan biri, ıslak bir şekilde süzülüyormuş gibi görünen Thierry Mugler elbisesinde izleyicileri sersemleten Kim Kardashian West idi. Bazıları Kim'in gecenin temasına uymadığını söylese de o yine de konuşulmayı başardı.

Vogue'un gecenin perde arkasında çektiği bir videoda görülen Kim'in verdiği röportajda ''gecede okyanustan yeni çıkmış, ıslak, Kaliforniyalı bir kız olmak istedim. Esinlediğim nokta ise Sophia Loren 1957 yılındaki Dolphin Boy filmindeki görüntüsüydü'' demeci dikkat çekiyor.

Ancak Vogue'un yayınladığı görüntülerde başka dikkat çeken şey ise Kardashian'ın hazırlık aşaması. Kardashian'ın elbise içine sıkı bir korse giydiği görülüyor.

Kim'in 'ince' belinin sırrı da bu noktada ortaya çıkıyor. Sıkı sıkıya bağlanmış korsede nefes almakta bile güçlük çektiği görülen Kim, Vogue'un baş editörü Anna Wintour'a, ''akşam yemeğine oturamazsam nedenini biliyorsun, hatta tuvalate bile gidemeyeceğim'' diyor.

Kim Kardashian West, aynı zamanda avukat olmak için yoğun bir çalışma içinde olduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürüyor: