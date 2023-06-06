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Güzellik uzmanı kirpikleri daha uzun göstermenin yolunu paylaştı! Makyajınızı yanlış yapıyorsunuz

06.06.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj yaparak daha sağlıklı görünmek mümkün olabiliyor. Ruh halimizin değişmesini sağlayan makyaj birçok kadın için terapi olarak görülüyor. Ancak makyaj yaparken yapılan ufak hatalar istenilen sonuçları almayı zorlaştırabiliyor. TikTok'ta bir güzellik uzmanı makyajında uyguladığı tüyoları açıkladı.

Güzellik uzmanı kirpikleri daha uzun göstermenin yolunu paylaştı! Makyajınızı yanlış yapıyorsunuz

Güzellik uzmanı Charlotte yayınladığı videosunda fondöteninizi uygulamadan önce sürdüğünüz nemlendiriciyi en az on dakika beklemeniz gerektiğini belirterek "Cildinizin onu emmesini istiyorsunuz" dedi. Fondöteni uygularken yüzünüzün ortasına yerleştirip kenarlarına yaymanız gerektiğini paylaştı.

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Charlotte, göz makyajınıza geçerken daha yağlı bir cilt tipiniz varsa göz kapaklarını doldurmak için kapatıcıyı atlamanızı ve bunun yerine göz farı bazı kullanmanızı tavsiye etti.

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Kirpiklerinizi hacimli ve uzun göstermek için pudra kullanmanız gerektiğini söyledi.
Charlotte, "Her bir maskara katının arasına biraz yarı saydam pudra koyun, kirpikleriniz çok kalın ve hacimli olacak." dedi.

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Güzellik rutininin sonuna doğru ilerleyen makyaj uzmanı, sabitleme ve bitirme spreyleri arasında bir fark olduğunu belirtti. ''Makyajınızın kalıcı olmasını istiyorsanız, bitiş spreyi değil sabitleyici sprey aldığınızdan emin olmalısınız.'' dedi.

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