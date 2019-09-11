Güzellikte pratik dönem başladı: Cerrahi olmayan estetik uygulamalar

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, cerrahi olmayan estetik uygulamalar hakkında tüm detay bilgileri bizler için paylaştı.

Yeni nesil non-invaziv ve minimal invaziv yöntemler sayesinde her geçen gün birçok kişi tarafından medikal estetik uygulamaları tercih ediliyor. Ayrıca getirdiği avantajlar sayesinde özellikle yoğun bir iş ve yaşam temposuna sahip olan kişiler için de vazgeçilmez hale geldi.

BIÇAK ALTINA YATMADAN GENÇ VE DOĞAL GÖRÜNÜM

Cerrahi müdahale yapılmadan gerçekleştirilen bu işlemler pratik ve etkileyici estetik değişimler sağlıyor ve estetik uygulama isteyen kişilerin ilk tercihi oluyor. Cerrahi olmayan estetik işlemler güzel, genç ve doğal görünmek ya da bu görünümü korumak için uygulanıyor. Medikal estetik alanında en bilinen uygulamaların başında da yaygın olarak yapılan bir uygulama olan botoks gelir.

CERRAHİ OLMAYAN ESTETİK UYGULAMALARLA KISA SÜREDE BAŞARILI SONUÇLAR ELDE EDİLİYOR

Botoks, peeling yöntemleri, mezoterapi ve hyalüronik asit bazlı dolgular gibi uygulamaların hepsi ameliyatsız estetik uygulamaları kapsamındadır. Bu uygulamaların ortak özellikleri genç bir görünüm elde etmeyi ve mevcut genç görünümü korumaya yönelik olmalarıdır.