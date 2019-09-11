Güzellikte pratik dönem başladı: Cerrahi olmayan estetik uygulamalar

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, cerrahi olmayan estetik uygulamalar hakkında tüm detay bilgileri bizler için paylaştı.
Yeni nesil non-invaziv ve minimal invaziv yöntemler sayesinde her geçen gün birçok kişi tarafından medikal estetik uygulamaları tercih ediliyor. Ayrıca getirdiği avantajlar sayesinde özellikle yoğun bir iş ve yaşam temposuna sahip olan kişiler için de vazgeçilmez hale geldi.
BIÇAK ALTINA YATMADAN GENÇ VE DOĞAL GÖRÜNÜM
Cerrahi müdahale yapılmadan gerçekleştirilen bu işlemler pratik ve etkileyici estetik değişimler sağlıyor ve estetik uygulama isteyen kişilerin ilk tercihi oluyor. Cerrahi olmayan estetik işlemler güzel, genç ve doğal görünmek ya da bu görünümü korumak için uygulanıyor. Medikal estetik alanında en bilinen uygulamaların başında da yaygın olarak yapılan bir uygulama olan botoks gelir.
CERRAHİ OLMAYAN ESTETİK UYGULAMALARLA KISA SÜREDE BAŞARILI SONUÇLAR ELDE EDİLİYOR
Botoks, peeling yöntemleri, mezoterapi ve hyalüronik asit bazlı dolgular gibi uygulamaların hepsi ameliyatsız estetik uygulamaları kapsamındadır. Bu uygulamaların ortak özellikleri genç bir görünüm elde etmeyi ve mevcut genç görünümü korumaya yönelik olmalarıdır.
Medikal estetik uygulamalarının ortak yönü ise kısa zamanda gerçekleştirilebilmesidir. Medikal estetiğin en önemli hedeflerinden bir tanesi de doğal bir görünüm elde etmektir. Dışarıdan bakıldığında herhangi bir şekilde estetik işleminin yapıldığı belli olmayan, ancak genç, güzel, dinamik ve sağlıklı bir görünümün sağlandığı sonuçlar medikal estetik uygulamalarda hedeftir.
İlerleyen teknolojiyle birlikte lazer ve ultrason destekli cihazlar sayesinde de işlemler hızlı ve kolay bir şekilde yapılır. Bu nedenle medikal estetik uygulamaları giderek daha fazla kişinin ilgisini çekiyor.
AVANTAJLARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Cerrahi olmayan estetik uygulamaların birçok avantajı bulunuyor. Bunların başında ise işlemin acısız ve ağrısız oluşu. Birçok uygulamada anestezi işlemi gerektirmez, bazı durumlarda ise hastanın daha konforlu hissetmesi için anestezik kremler kullanılabilir.
Bu işlemlerin genellikle ortalama yarım saat içerisinde bile uygulanabilir olması da özellikle iş hayatının yoğun temposunda kendine vakit ayıramayan kişiler için ideal bir çözüm olarak karşımıza çıkar.
Yöntemlerin büyük bir bölümü non invaziv ya da minimal invaziv şeklinde gerçekleştiği için hastalar uygulama sonrasında günlük hayatlarına kaldığı yerden devam edebilirler. Ayrıca botoks ya da dolgu gibi uygulamaların son derece küçük ve ince iğneler ile yapılması vücutta uygulamalara ait herhangi bir izin olmasının da önüne geçer.
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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