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Hababam Sınıfı'nın 4 kız öğrencisinden biriydi! Yıllar sonra ortaya çıktı! Filiz Kutlar'ın son hali ile herkesi şaşırttı

18.08.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın unutulmaz serisi Hababam Sınıfı Tatilde kadrosundaki 4 kız öğrencisinden biri olan Filiz Kutlar, uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Filiz Kutlar yıllar sonra ortaya çıktı ve son hali sosyal medyada gündem oldu.

Türk sinemasının unutulmaz serilerinden biri olan Hababam Sınıfı, herkes tarafından sevilerek takip ediliyordu. Daha sonra film serisine Hababam Sınıfı Tatilde dahil oldu ve filmde 4 kız öğrenci yer aldı.

Hababam Sınıfı Tatilde kadrosundaki 4 kız öğrenciden en ünlüsü kuşkusuz Ayşen Gruda olmuştu. Türkiye'nin kalbinde taht kuran ünlü sanatçı; Şener Şen, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ile birlikte oynadığı komedi filmleriyle hafızalara kazınmıştı.

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Ekipteki diğer isimler Sevda Aktolga, Sevtap Erdemli ve Filiz Kutlar'dı. Sevda Aktolga filmde de Sevda isminde karaktere hayat vermişti. Ünlü oyuncu Gülen Gözler ve Şaban Oğlu Şaban, Katma Değer Şaban gibi birçok filmde rol almıştı.

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Sevtap Erdemli ise son olarak Kibar Feyzo filminde rol almış ve ekran macerasına uzun bir süre ara vermişti. Kahpe Bizans, Deli Yürek gibi yapımlarda izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

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Filmde Filiz karakterine hayat veren Filiz Kutlar ise sinema sektöründen uzak durdu. Filmde Kemal Sunal'ı kandırmaya çalışanlardan birisi olan güzel oyuncu yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

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Sultan, Köşe Kapmaca, Vay Başımıza Gelenler, Postacı gibi filmlerde oynadıktan sonra televizyon dizisi Zeki Metince tekrar karşımıza çıktı.

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Son olarak Sevgilim İstanbul ve Kahpe Bizans yapımlarında yer alan Filiz Kutlar uzun yıllar boyunca herhangi bir yapımda rol almadı.

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Yazar ve sinema eleştirmeni Onat Kutlar ile evlenen Filiz Kutlar'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

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Şimdilerde 74 yaşında olan ünlü isme sosyal medyada; 'Ne kadar değişmiş', 'Her halinle güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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