Akneye Eğilimli Ciltlerin Bakım İhtiyaçları Kışın Neden Değişebilir?

Düşen sıcaklık ve kapalı ortamlardaki kuru hava, cildin nem kaybını daha belirgin hissettirebilir. Ancak yağlanma sürerken bazı bölgelerde kuruluk oluşabilir. Çok sıcak su ve yoğun temizleyiciler de rahatsızlığı artırabilir.[1,2] Bakım rutini, mevsimden çok cildin o dönemdeki ihtiyacına göre düzenlenmelidir.

1. Cildi Yağdan Arındırmak İçin Çok Sık ve Sert Temizlemek

Gün içinde parlayan cildi tekrar tekrar yıkamak, yağlanmayı gidermenin en iyi yolu gibi görünebilir. Oysa sık yıkama ve sert temizleme, cildin hassasiyetini artırabilir.[3] Yüzü genellikle sabah ve akşam, ayrıca yoğun terleme sonrasında nazikçe temizlemek yeterli olabilir. Bu, yaygın akneli cilt bakım hataları arasındadır.

Temizleme sonrası gerginlik hissini iyi temizlik göstergesi sanmak

Yüz yıkandıktan sonra hissedilen belirgin gerginlik, cildin daha iyi temizlendiğini göstermez. Özellikle yanma veya kuruluk da varsa kullanılan ürün fazla arındırıcı olabilir. Temizlik sonrasında cildin rahat hissetmesi, bakım ürününü değerlendirirken dikkate alınabilir.[3]

Cilt tipine uygun yüz temizleyici nasıl seçilmeli?

Akneye eğilimli ciltler için yüz temizleyici seçerken nazik formüller ve ürünün cilt tipine uygunluğu öncelikli olmalıdır. Karma ve yağlı ciltler için geliştirilen Acnium temizleme jeli gibi seçenekler bu kapsamda incelenebilir. Yıkama sırasında ılık su kullanılmalı ve ürün parmak uçlarıyla, cildi ovalamadan uygulanmalıdır.[1]

2. Yağlı ve Akneye Eğilimli Ciltlerde Nemlendiriciyi Atlamak

Yağlı görünen bir cildin nemlendiriciye ihtiyaç duymadığı düşüncesi yaygındır. Ancak ciltteki yağ miktarı ile nem durumu aynı şeyi ifade etmez. Özellikle kışın yağlı ciltlerde nemlendirme adımını tamamen atlamak, mevcut kuruluk hissini artırabilir.[4] Uygun ürünün seçilmesi, yoğun ve ağır bir bakım uygulamak anlamına gelmez.

Yağlanma ve nem ihtiyacı arasındaki fark

Sebum, cildin doğal olarak ürettiği yağdır; nem ise cildin su içeriğiyle ilgilidir. Bu nedenle alın ve burun bölgesi parlarken yanaklarda gerginlik hissedilebilir. Bakım ürünleri seçilirken yalnızca parlama görünümüne değil, kuruluk belirtilerine de dikkat edilmelidir.[4]

Nemlendirici seçerken doku ve komedojenik olmaması

Hafif dokulu, ciltte ağırlık hissi bırakmayan nemlendiriciler yağlı ciltlerde daha konforlu olabilir. Ambalajda bulunan “komedojenik olmayan” veya “gözenekleri tıkamayan” ifadeleri ürün seçimi için yol göstericidir.[4] Ancak hiçbir ürünün herkeste aynı deneyimi sağlayacağı varsayılmamalıdır.

3. Birden Fazla Peeling ve Aktif İçerikli Ürünü Kontrolsüzce Birlikte Kullanmak

Kışın oluşan pürüzlü görünümü azaltmak için aynı anda birçok bakım ürünü kullanmak cazip gelebilir. Fakat peeling ürünleriyle güçlü aktif içerikleri üst üste uygulamak, özellikle hassas ciltlerde rahatsızlık oluşturabilir.[5] Daha fazla ürün kullanmak, daha iyi bakım yapıldığı anlamına gelmez. Yeni ürünlere verilen tepki izlenmelidir.

Bakım ürünlerini üst üste uygulamak ve kullanım sıklığını artırmak

Farklı asit içeren ürünleri, peelingleri ve yoğun arındırıcıları aynı rutinde biriktirmekten kaçınılmalıdır. Kullanım sıklığı ürünün ambalajında belirtilen önerilere göre belirlenmelidir. Özellikle dermatolog tarafından verilen ürünler kullanılıyorsa yeni kozmetik ürünler eklemeden önce görüş alınması uygundur.[5]

Tahriş ve hassasiyet hissinde bakım rutinini yeniden değerlendirmek

Yeni bir ürünün ardından sürekli yanma, kızarıklık veya aşırı kuruluk hissediliyorsa rutin gözden geçirilmelidir. Bu belirtileri gidermek amacıyla daha fazla peeling yapmak uygun bir yaklaşım değildir. Rahatsızlık devam ediyorsa dermatoloğa başvurulmalı, kullanılan ürünler değerlendirme sırasında paylaşılmalıdır.[5]

4. Soğuk ve Bulutlu Havalarda Güneş Korumasını Bırakmak

Güneş koruyucu yalnızca yaz aylarında kullanılan bir ürün değildir. Ultraviyole ışınlarına yıl boyunca maruz kalınabildiğinden kışın da güneş koruması önemini korur.[2] Bulutlu havada güneşin daha az hissedilmesi, korunma ihtiyacının tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmez. Açık havada geçirilen süreye uygun bir uygulama planı oluşturulmalıdır.

Güneş korumasını günlük bakım rutininde sürdürmek

Dışarı çıkarken açıkta kalan cilt bölgelerine geniş spektrumlu, en az SPF 30 koruma sağlayan ürünler uygulanabilir.[6] Ürünün yenilenme sıklığı ambalaj talimatına ve dış ortam koşullarına göre belirlenmelidir. Güneş koruması, yalnızca güneşli günlerle sınırlı tutulmayan bir alışkanlık olmalıdır.

Akneye eğilimli ciltlere uygun güneş koruyucu seçmek

Güneş koruyucunun dokusu ve ciltte bıraktığı his, düzenli kullanım açısından önemlidir. Akneye eğilimli ciltlerde hafif yapılı ve komedojenik olmayan seçenekler tercih edilebilir.[6] Ürün seçerken koruma faktörü kadar cilt tipine uygunluğu da değerlendirilmelidir.

5. Sivilceleri Sıkmak ve Cildi Sertçe Ovarak Temizlemek

Sivilcelere dokunmak veya onları sıkarak uzaklaştırmaya çalışmak sık görülen bir alışkanlıktır. Ancak sıkma ve sert ovalama, ciltteki tahrişi artırabilir ve iz oluşumu riskini yükseltebilir.[7] Cildi zorlayarak temizlemek yerine günlük bakımın nazik biçimde sürdürülmesi daha uygundur. Özellikle hassasiyetin arttığı kış aylarında fiziksel müdahale azaltılmalıdır.

Sıkma, kese ve sert peeling alışkanlıklarından kaçınmak

Sivilceleri tırnakla sıkmak veya yüzü keselemek cilt yüzeyini gereksiz yere zorlayabilir. Sert tanecikli peelingler de bazı kişilerde kızarıklık ve rahatsızlığı belirginleştirebilir.[3] Yüz temizliğinde parmak uçları ve yumuşak hareketler tercih edilmelidir.

Cilde sürekli müdahale etmek yerine düzenli bakım uygulamak

Gün içinde sürekli aynaya bakarak ciltteki pürüzlerle oynamak tahrişi artırabilir. Bunun yerine kullanılan ürünleri sık sık değiştirmeden, sade bir bakım düzeni sürdürmek daha anlamlıdır. Görünümdeki değişiklikler izlenebilir ancak kozmetik bakımın her sorunu gidermesi beklenmemelidir.

Akneye Eğilimli Ciltler İçin Kış Bakım Rutini Nasıl Oluşturulmalı?

İyi bir bakım rutininin çok sayıda üründen oluşması gerekmez. Akneye eğilimli ciltlerde temel yaklaşım, nazik temizleme, cilt tipine uygun nemlendirme ve güneş korumasını birlikte düşünmektir.[1,6] Yeni ürünler eklerken mevcut hassasiyet ve kuruluk hissi dikkate alınmalıdır. Basit bir rutin daha kolay sürdürülebilir.

Nazik temizleme, nemlendirme ve güneş koruma adımları

Sabah cilt nazikçe temizlenebilir, ardından uygun nemlendirici ve güneş koruyucu uygulanabilir. Akşam ise gün içinde biriken kir ve kozmetik ürünler nazik bir temizleyiciyle uzaklaştırılabilir. Nemlendirici kullanımı cildin ihtiyacına göre günlük rutinde sürdürülebilir.[4]

Bakım ürünlerini cildin ihtiyacına ve kullanım talimatına göre seçmek

Cilt bakımında ürünün popülerliğinden çok, cilt tipine uygunluğu önem taşır. Bioxcin Acnium serisindeki akneye eğilimli ciltler için bakım ürünleri, temizleme ve nemlendirme seçenekleri değerlendirilirken incelenebilir. Ürünler kullanım talimatlarına uygun uygulanmalı ve kozmetik bakım, dermatolojik değerlendirme veya tedavinin yerine konulmamalıdır.

Akne Şikâyetlerinde Ne Zaman Dermatoloğa Başvurulmalı?

Derin, ağrılı veya iz bırakma eğilimindeki sivilceler dermatolog tarafından değerlendirilmelidir.[7] Günlük bakım alışkanlıkları düzenlendiği hâlde şikâyetlerin sürmesi de uzman görüşü gerektirebilir. Özellikle belirgin tahriş, yoğun kızarıklık veya kullanılan ürünlere karşı rahatsızlık geliştiğinde kendi kendine çok sayıda yeni ürün denemek yerine destek alınmalıdır. Kozmetik bakım ürünleri tanı ve tedavinin yerine geçmez.

Akneye Eğilimli Ciltlerde Kış Bakımı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Yağlı ciltler kışın da nemlendirici kullanmalı mı?

Evet, yağlı ciltlerde de kuruluk hissi oluşabilir ve uygun bir nemlendirici kullanılabilir. Hafif dokulu, komedojenik olmayan ürünler değerlendirilebilir.[4]

Yüz yıkama sonrası gerginlik normal midir?

Hafif ve geçici bir his oluşabilir ancak belirgin, sürekli gerginlik kullanılan temizleyicinin uygun olmadığını düşündürebilir. Özellikle yanma ve kızarıklık eşlik ediyorsa rutin yeniden değerlendirilmelidir.

Akneye eğilimli ciltlerde her gün peeling yapılır mı?

Her gün peeling yapmak tüm ciltler için uygun değildir ve hassasiyeti artırabilir. Kullanım sıklığı ürün talimatına ve dermatoloğun önerisine göre belirlenmelidir.[5]

Akne bakım ürünleri dermatoloğun önerdiği tedaviyle birlikte kullanılabilir mi?

Bazı kozmetik ürünler tedaviyle birlikte kullanılabilir ancak her ürün kombinasyonu uygun değildir. Özellikle aktif içerikli ürünler eklenmeden önce dermatoloğa danışılmalıdır.[5]

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[6] American Academy of Dermatology, Acne: Tips for Managing

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