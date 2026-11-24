Türk siyasetinin acı kaybı... Eski Meclis ve CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Hikmet Çetin, geçen yıl ekim ayında soğuk algınlığı ve zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmış, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Ekim 2025 sonunda taburcu edilmişti.

TEDAVİSİ HASTANEDE DEVAM EDİYORDU

2026 yılı içinde yeniden hastaneye yatırılan Çetin'in tedavisi İstanbul'da bir hastanede devam ediyordu.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI GELDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "TBMM Başkanlığı başta olmak üzere devletimizin çeşitli kademelerinde görev üstlenen Sayın Hikmet Çetin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel:

"Çok üzgününüz.

Kıymetli Genel Başkanımız Hikmet Çetin’i kaybettik.

Önceki Genel Başkanımız, TBMM Başkanımız, Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin; devlet adamlığıyla, siyasi nezaketiyle, bilgi ve birikimiyle hepimize örnek olmuş müstesna bir isimdi.

En zor günlerimizde hep yanımızda, omuz başımızdaydı. 19 Mart sürecinde rahatsızlığına rağmen mücadele otobüsümüzün üzerinden inmezdi. Yaşına, yorgunluğuna, hastalığına aldırmadan demokrasi mücadelemize omuz verdi.

Yılların tecrübesini taşıyan ama mücadele azmiyle hepimizden genç olan büyüğümüzdü.

Onun devlet adamlığı kadar vefasına, cesaretine ve yol arkadaşlığına da şahidiz.

Çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim Genel Başkanıma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Seni hiç unutmayacağız."