Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza TV canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Özel, Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacağını ifade edip cuma gününü işaret etti.

Özel açıklamasında şunları ifade etti:

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI AÇIKLAYACAĞIM"

"Erdoğan'a şu teklifte bulundum 'Senin iki buçuk yılın varken, gel bu sandığı koyalım, son kez aday ol.' 2028'de yapılacak herhangi bir seçimi erken seçim kabul etmeyiz. Erken seçim yaparız, buna da muhalefeti katarız olmaz öyle bir şey. 2027'de olursa bir kendi aramızda 'ne yapalım' diye konuşuruz.

"HERKES BUNU KONUŞACAK"

Cumhurbaşkanı adayımızı haftaya cuma günü herkese açık bir basın toplantısında açıklayacağım. Gelecek hafta açıklamamızdan sonra bütün Türkiye bunu konuşuyor olacak.

Önümüzdeki seçimi ya otokrasi ya demokrasi gibi görmek zorundayız. Yeni Parti siyasetin, demokratların yeni merkezidir."