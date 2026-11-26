Royal Canin, 16 Kasım-16 Aralık 2026 tarihleri arasında hayata geçirdiği “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” kampanyası kapsamında, hayvan sahibi çalışanlarına yönelik yeni bir izin uygulamasını hayata geçiriyor. Türkiye’deki çalışanlarına veteriner hekim ziyaretleri için yıl boyunca iki kez değerlendirebilecekleri ve yıllık izinlerinden düşülmeyen esnek izin hakkı tanıyan şirket, düzenli veteriner hekim kontrollerinin önemine dikkat çekerken hayvan sağlığına yönelik yaklaşımını çalışma kültürüne de taşıyor.

Yeni uygulamayla Royal Canin, çalışanlarının hayvanlarının sağlık ihtiyaçlarına daha kolay zaman ayırabilmelerini destekliyor. Veteriner hekim ziyaretlerini günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmeyi teşvik eden şirket, hayvan sağlığına verdiği önemi çalışanlarının yaşamını kolaylaştıran somut bir adımla pekiştiriyor.

“Hayvanların sağlığına verdiğimiz önemi çalışma kültürümüze de yansıtıyoruz”

Royal Canin Avrasya Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü Dilek Erguz, yeni uygulamaya ilişkin şunları söyledi: “Royal Canin olarak hayvanların sağlığını ve refahını önceliklendirirken, bu yaklaşımımızı çalışan deneyimimizin de bir parçası haline getirmeye önem veriyoruz. Hayvanlarımızın sağlığı için düzenli veteriner hekim kontrollerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. ‘Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün’ kampanyamızla toplumsal farkındalık yaratırken, çalışanlarımızın da kedi ve köpeklerinin sağlık ihtiyaçlarına zaman ayırabilmelerini kolaylaştırmak istedik. Bu yeni uygulamanın, hayvanların sağlığına verdiğimiz önemin yanı sıra çalışanlarımızın yaşamlarına duyduğumuz özenin de somut bir göstergesi olduğuna inanıyoruz ve hayvanların sağlığına verdiğimiz önemi çalışma kültürümüze de yansıtıyoruz.”

Royal Canin, bu uygulamayla hayvan sağlığına yönelik farkındalığı artırma hedefini çalışanlarının günlük yaşamına da taşıyarak hayvan refahını destekleyen yaklaşımını güçlendirmeyi amaçlıyor.