HAC KURA ÇEKİLİŞİ 2023 CANLI İZLE! Hac kura çekilişi nereden izlenir, sonuçlar nasıl öğrenilir?

2023 Hac kura çekilişi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çekiliş sonuçları bugün saat 22.00'den itibaren yayınlanmış olacak. Hac ibadetini yerine getirmek isteyenler çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün 2023 yılında kutsal topraklara gidecek olan kişilerin listesini açıklayacak. İşte 2023 Hac kura çekiliş ekranı...

HAC KURA ÇEKİLİŞİ 2023 CANLI İZLE

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Şubat 2023’te çekilmesi planlanan ancak 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen hac kura sonuçlarının 8 Mart 2023’te saat 22:00’den itibaren açıklanacağını duyurdu. Hac kura çekilişi Diyanet TV'den yayınlanacak. Hac kuralarını takip etmek için Diyanet TV'yi internet üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

HAC KURA ÇEKİLİŞİ 2023 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Hac kura sonuçları, saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden açıklanacak. e-Devlet'e sonuçlar yüklendikten sonra hacı adaylarının ön kayıt sistemine tanımlı cep telefonlarına SMS gönderilecek. Diyanet'in resmi sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı/Hac İşlemleri bölümüne tıklayarak “Kura Sonuç/Durum Sorgulama” bölümüne giriş yapıp kura sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

