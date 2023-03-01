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HAC KURASI 2023: Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura çekiliş tarihi belli oldu mu?

01.03.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hac kura tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 5 - 30 Ocak tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler ertelenen kura tarihlerine çevrildi. Bilindiği üzere kura çekimi 15 Şubat'ta yapılacaktı fakat 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası çekiliş ileri bir tarihe ertelendi. Peki, 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekiliş tarihi belli oldu mu? İşte konuya ilişkin detaylar...

HAC KURASI 2023: Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura çekiliş tarihi belli oldu mu?

Hac kuralarının ne zaman çekileceği binlerce hacı adayı tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Şimdi gözler, Hac kura tarihi ile ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Hac kura çekilişi hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Hac kuraları ertelendi mi? Hac kuraları ne zaman çekilecek? Başkan Erbaş'tan açıklama!

2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac kura tarihleri ertelendi. Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunulmadı.

Ertelenen hac kura tarihleri şu an için belli değil.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en yakın zamanda konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Hac kura tarihleri açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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