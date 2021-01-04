Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet duaları ve namazın kılınışı

İslam dininde Müslüman bir kişinin Allah'ın yardımıyla isteklerinin gerçekleşmesi ve sıkıntıların sona ermesini dilemek için hacet namazını kılması önerilir. Hacet duaları ve namazın kılınışı ile ilgili tüm detayları bilmek önemlidir. "Hacet namazı nasıl kılınır?, "Hacet namazı kaç gün kılınır?" gibi sorularınızın cevaplarını merak ediyor ve hacet namazına dair tüm detayları öğrenmek istiyorsanız gerekli bilgilere bu yazıdan ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar... Hacet Ne Demek? Hacet, herhangi bir durum karşısında gereklilik ya da gerekli olma anlamına gelir. Hacet dilemek, istekte bulunmak; hacet görmek ise bir işe yaramak anlamına gelir. Hacet Namazı Nedir? Hacet namazı, kişinin dünyaya ya da ahirete dair isteğinin gerçekleşmesi adına Allah rızası için kıldığı namaza denir. Müslüman kişi, ihtiyaç duyduğu bir şeye sahip olmak için önce kendi çaba sarf etmeli ve gerisini isteği hayırlıysa gerçekleşmesi için Allah'a bırakmalıdır. Hacet namazının kılınma sebebi de budur. Ayrıca birçok dilek için kılınan bu namaz, çocuk yapmadan önce kılınacak namaz olarak da bilinir.

Hacet Namazı Duası Nedir? Kişi, hacet namazı esnasında hacet duası için Kuran-ı Kerim'de geçen ayetlerden okuyabilir. Ayrıca tesirli dilek ve hacet duaları arasında en çok okunan bu dua da tercih edilebilir. Lâ ilâhe illallâhu’l-halîmu’l-kerîm. Subhânallâhi Rabbi’l-arşi’l-azîm. Elhamdu lillâhi rabbi‘l-âlemîn; Es’eluke mucîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve’l-ismete min kulli zenbin ve’l-ganîmete min kulli birrin ve’sselâmete min kulli ism. Lâ teda’ lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame’r-râhimîn!” (Tirmizî, “Salât”, 140, 348). Hacet Namazı Kılınışı Nasıldır? İsterseniz şimdi de "Hacet namazı nasıl kılınır?" sorusuna yanıt verelim. Peygamber efendimizden rivayet edilene göre, namaza hacet namazı niyeti edilerek başlanır. Hacet Namazına Nasıl Niyet Edilir? Hacet namazında tekbir alınmadan önce "Niyet ettim niyet eyledim Allah rızası adına dört rekat Hacet namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir. Niyetten sonra tekbir alınır ve namaza başlanır. Dilek namazı olarak da geçen hacet namazında ne okunur sorusunun cevabı için ise rekat rekat kılınışı inceleyebilirsiniz:

rekat: Subhaneke duası ile başlanır ve ardından Euzü besmele çekilir.

Fatiha suresine geçilir ve bitiminde 3 kere Ayetel Kürsi okunur.

Ayetel Kürsi bitiminde rükuya ve secdeye gidilir. Doğrulunur ve tekrar secdeye gidilir. rekat: Ayağa kalkılır ve kıyama durulur.

Besmele çekilir ve Fatiha suresine başlanır.

Ardından birer kez İhlas, Felak ve Nas suresi okunup rükuya gidilir.

Rükudan sonra secdeye gidilir, doğrulunur ve tekrar secdeye gidilir.

Oturulur ve Ettahiyyatu okunur. rekat: Tekrar ayağa kalkılıp kıyama durulur ve ardından besleme çekilip Fatiha suresine başlanır.

Ardından birer kez İhlas, Felak ve Nas suresi okunup rükuya gidilir.

Rükudan sonra secdeye gidilir, doğrulunur ve tekrar secdeye gidilir. rekat: Ayağa kalkılıp kıyama durulur, besleme çekilip Fatiha suresine başlanır.

Ardından birer kez daha İhlas, Felak ve Nas suresi okunup rükuya gidilir.

Secdeye gidilir, doğrulunur ve tekrar secdeye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu, Salli Barik, Rabbena duaları okunur ve namaz tamamlanır. Namaz tamamlandıktan sonra hacet duasına başlanır ve Allah'tan ne dilenecekse onun için dua edilir. Hacet duasını okumak şart değildir. İçinden dilek geçirilerek dua edilebilir. Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır? Peki hacet namazı hangi vakit kılınır? Genel olarak Perşembe gecesi hacet namazı kılınır. Bunun haricinde kandil gecelerinde kılınması da söz konusu olabilir. Ayrıca hacet namazının diğer gecelerde kılınmasının bir mahsuru yoktur. Hacet Namazı Gündüz Kılınır mı?

Mekruh vakitlerin dışında günün herhangi bir zaman diliminde kılınması caiz olarak biliniyor. Hacet Namazı Fazileti Nedir? Allah Teâlâ Bakara suresinde şöyle buyurmuş: “Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 2/153) Dolayısıyla hacet namazı ve hacet duası fazileti ile öne çıkan ibadetler arasındadır. Kişinin herhangi bir sıkıntısı ya da dileği olduğu zaman okuyabileceği bir dua ve yapabileceği bir ibadet olduğunu hatırlatır. Hacet namazı ahirete ya da dünyaya ait bir isteğin gerçekleşmesi adına kılınan namaz olarak bilinir. Büyük bir belaya ya da haksızlığa düşüldüğü durumlarda da Allah'a sığınmak ve Allah'tan yardım istemek için okunur.

Dilek namazı olarak da bilinen hacet namazı, 4 rekat ya da 12 rekat kılınabilir. Allah'tan bir şey isteneceği zaman namaz kılınması ayetin hükmü olarak geçer. Ayrıca hacetin hemen kabul olması umut edilirse en az 40 gece okumak ve farz namazlarından sonra devamlı okumak önemli görülür. Dünyaevine girmek, çocuk sahibi olmak, iş hayatında başarılara imza atmak, hayatındaki sıkıntılardan uzaklaşmak isteyen ve daha birçok konuda dileği bulunan her Müslüman mekruh vakitler dışında hacet namazı kılabilir ve hacet duasını edebilir. Eğer isteği hayırlı bir şeyse olması için hacet duası etmesi ve namaz kılması İslam alimleri tarafından caiz görülür. Hacet Namazı ile İlgili Görülen Rüyalar Neye İşaret Eder? Özellikle hacet namazından sonra görülen rüyalar, tabiri en çok merak edilen rüyalardan birisidir. Rüyada hacet namazı görmek ile ilgili tüm detayları bu başlık altında bulabilirsiniz. Rüyada Hacet Namazı Görmek Rüyada hacet namazı görmek, zorlukların üstesinden gelineceğinin habercisidir. Rüya sahibinin hayalini kurduğu şeylere sahip olacağına, hayırlı mal mülk edineceğine ve sevap kazanacağına işaret eder. İş yaşamında doğru adımlar atılacağına ve takdir görüleceğine yorulur.