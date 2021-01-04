HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet duaları ve namazın kılınışı

Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet duaları ve namazın kılınışı

04.01.2021 17:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet duaları ve namazın kılınışı

İçindekiler

  • Hacet Ne Demek?
  • Hacet Namazı Nedir?
  • Hacet Namazı Duası Nedir?
  • Hacet Namazı Kılınışı Nasıldır?
  • Hacet Namazına Nasıl Niyet Edilir?
  • Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır?
  • Hacet Namazı Fazileti Nedir?
  • Hacet Namazı ile İlgili Görülen Rüyalar Neye İşaret Eder?
  • Rüyada Hacet Namazı Görmek
  • Rüyada Hacet Namazı Kılmak

Hacet namazı, dileklerin kabul olması için kılınan namazlardan birisidir. Hacet namazıyla alakalı en çok araştırılan ve cevabı merak edilen soru "Hacet namazı nasıl kılınır?" oldu. İşte hacet duaları ve namazın kılınışı ile ilgili soruların cevapları ve Cuma günü okunacak dilek ve hacet duaları ile ilgili tüm detaylar...

İslam dininde Müslüman bir kişinin Allah'ın yardımıyla isteklerinin gerçekleşmesi ve sıkıntıların sona ermesini dilemek için hacet namazını kılması önerilir. Hacet duaları ve namazın kılınışı ile ilgili tüm detayları bilmek önemlidir. "Hacet namazı nasıl kılınır?, "Hacet namazı kaç gün kılınır?" gibi sorularınızın cevaplarını merak ediyor ve hacet namazına dair tüm detayları öğrenmek istiyorsanız gerekli bilgilere bu yazıdan ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

Hacet Ne Demek?

Hacet, herhangi bir durum karşısında gereklilik ya da gerekli olma anlamına gelir. Hacet dilemek, istekte bulunmak; hacet görmek ise bir işe yaramak anlamına gelir.

Hacet Namazı Nedir?

Hacet namazı, kişinin dünyaya ya da ahirete dair isteğinin gerçekleşmesi adına Allah rızası için kıldığı namaza denir. Müslüman kişi, ihtiyaç duyduğu bir şeye sahip olmak için önce kendi çaba sarf etmeli ve gerisini isteği hayırlıysa gerçekleşmesi için Allah'a bırakmalıdır. Hacet namazının kılınma sebebi de budur. Ayrıca birçok dilek için kılınan bu namaz, çocuk yapmadan önce kılınacak namaz olarak da bilinir.

Hacet Namazı Duası Nedir?

Kişi, hacet namazı esnasında hacet duası için Kuran-ı Kerim'de geçen ayetlerden okuyabilir. Ayrıca tesirli dilek ve hacet duaları arasında en çok okunan bu dua da tercih edilebilir.

Lâ ilâhe illallâhu’l-halîmu’l-kerîm. Subhânallâhi Rabbi’l-arşi’l-azîm. Elhamdu lillâhi rabbi‘l-âlemîn; Es’eluke mucîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve’l-ismete min kulli zenbin ve’l-ganîmete min kulli birrin ve’sselâmete min kulli ism. Lâ teda’ lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame’r-râhimîn!” (Tirmizî, “Salât”, 140, 348).

Hacet Namazı Kılınışı Nasıldır?

İsterseniz şimdi de "Hacet namazı nasıl kılınır?" sorusuna yanıt verelim. Peygamber efendimizden rivayet edilene göre, namaza hacet namazı niyeti edilerek başlanır.

Hacet Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Hacet namazında tekbir alınmadan önce "Niyet ettim niyet eyledim Allah rızası adına dört rekat Hacet namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir.

Niyetten sonra tekbir alınır ve namaza başlanır. Dilek namazı olarak da geçen hacet namazında ne okunur sorusunun cevabı için ise rekat rekat kılınışı inceleyebilirsiniz:

  1. rekat:

    • Subhaneke duası ile başlanır ve ardından Euzü besmele çekilir.
    • Fatiha suresine geçilir ve bitiminde 3 kere Ayetel Kürsi okunur.
    • Ayetel Kürsi bitiminde rükuya ve secdeye gidilir. Doğrulunur ve tekrar secdeye gidilir.

  2. rekat:

    • Ayağa kalkılır ve kıyama durulur.
    • Besmele çekilir ve Fatiha suresine başlanır.
    • Ardından birer kez İhlas, Felak ve Nas suresi okunup rükuya gidilir.
    • Rükudan sonra secdeye gidilir, doğrulunur ve tekrar secdeye gidilir.
    • Oturulur ve Ettahiyyatu okunur.

  3. rekat:

    • Tekrar ayağa kalkılıp kıyama durulur ve ardından besleme çekilip Fatiha suresine başlanır.
    • Ardından birer kez İhlas, Felak ve Nas suresi okunup rükuya gidilir.
    • Rükudan sonra secdeye gidilir, doğrulunur ve tekrar secdeye gidilir.
  4. rekat:
    • Ayağa kalkılıp kıyama durulur, besleme çekilip Fatiha suresine başlanır.
    • Ardından birer kez daha İhlas, Felak ve Nas suresi okunup rükuya gidilir.
    • Secdeye gidilir, doğrulunur ve tekrar secdeye gidilir
    • Oturarak Ettahiyyatu, Salli Barik, Rabbena duaları okunur ve namaz tamamlanır.

Namaz tamamlandıktan sonra hacet duasına başlanır ve Allah'tan ne dilenecekse onun için dua edilir. Hacet duasını okumak şart değildir. İçinden dilek geçirilerek dua edilebilir.

Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır?

Peki hacet namazı hangi vakit kılınır? Genel olarak Perşembe gecesi hacet namazı kılınır. Bunun haricinde kandil gecelerinde kılınması da söz konusu olabilir. Ayrıca hacet namazının diğer gecelerde kılınmasının bir mahsuru yoktur.

Hacet Namazı Gündüz Kılınır mı?
Mekruh vakitlerin dışında günün herhangi bir zaman diliminde kılınması caiz olarak biliniyor.

Hacet Namazı Fazileti Nedir?

Allah Teâlâ Bakara suresinde şöyle buyurmuş: “Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 2/153)

Dolayısıyla hacet namazı ve hacet duası fazileti ile öne çıkan ibadetler arasındadır. Kişinin herhangi bir sıkıntısı ya da dileği olduğu zaman okuyabileceği bir dua ve yapabileceği bir ibadet olduğunu hatırlatır. Hacet namazı ahirete ya da dünyaya ait bir isteğin gerçekleşmesi adına kılınan namaz olarak bilinir. Büyük bir belaya ya da haksızlığa düşüldüğü durumlarda da Allah'a sığınmak ve Allah'tan yardım istemek için okunur.

Dilek namazı olarak da bilinen hacet namazı, 4 rekat ya da 12 rekat kılınabilir. Allah'tan bir şey isteneceği zaman namaz kılınması ayetin hükmü olarak geçer. Ayrıca hacetin hemen kabul olması umut edilirse en az 40 gece okumak ve farz namazlarından sonra devamlı okumak önemli görülür.

Dünyaevine girmek, çocuk sahibi olmak, iş hayatında başarılara imza atmak, hayatındaki sıkıntılardan uzaklaşmak isteyen ve daha birçok konuda dileği bulunan her Müslüman mekruh vakitler dışında hacet namazı kılabilir ve hacet duasını edebilir. Eğer isteği hayırlı bir şeyse olması için hacet duası etmesi ve namaz kılması İslam alimleri tarafından caiz görülür.

Hacet Namazı ile İlgili Görülen Rüyalar Neye İşaret Eder?

Özellikle hacet namazından sonra görülen rüyalar, tabiri en çok merak edilen rüyalardan birisidir. Rüyada hacet namazı görmek ile ilgili tüm detayları bu başlık altında bulabilirsiniz.

Rüyada Hacet Namazı Görmek

Rüyada hacet namazı görmek, zorlukların üstesinden gelineceğinin habercisidir. Rüya sahibinin hayalini kurduğu şeylere sahip olacağına, hayırlı mal mülk edineceğine ve sevap kazanacağına işaret eder. İş yaşamında doğru adımlar atılacağına ve takdir görüleceğine yorulur.

Rüyada Hacet Namazı Kılmak

Rüyada hacet namazı kılmak, yaşam boyu sevilen bir kişi olunacağının habercisidir. Maddi durumunun düzeleceğine, işlerin yoluna gireceğine ve bolluk içinde yaşanacağına işaret eder. Mütevazı bir hayat sürüleceğine, yardıma muhtaç kimselere yardım eli uzatılacağına ve bol bol hayır duası alınacağına işarettir.

Hayırlı bir kimseyle tanışılacağına ve kısa zaman içinde dünyaevine girileceğine yorulur. Rüya sahibinin keyfini yerine getirecek hayırlı haberler alacağına ve aile bireyleri tarafından destek göreceği bir sürece gireceğine delalet eder. Çekilen sıkıntıların sona ereceğine, zorlukların ardından beklenen gelişmelerin yaşanacağına ve mal mülk sahibi olunacağına işarettir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
Ameliyatsız karın germe mümkün mü? Ameliyatsız karın germe mümkün mü?
100 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi saat kaçta?100 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi saat kaçta?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Bikinisi küçük geldi! Cinsel organı göründü ama...

Bikinisi küçük geldi! Cinsel organı göründü ama...

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Kahreden olay! Eşinin gözleri önünde öldürüldü

Kahreden olay! Eşinin gözleri önünde öldürüldü

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Abdominoplastiye alternatif tedavi var mı?

Ameliyatsız karın germe mümkün mü?

Abdominoplasti sonrası iyileşme süreci nasıl olur? Nelere dikkat etmek gerekir?

Kusursuz bir karın için iyileşme sürecine dikkat!

Abdominoplasti (karın germe) ile liposuction arasındaki fark nedir?

Abdominoplasti (karın germe) ile liposuction arasındaki fark nedir?

Karın germe ameliyatı öncesi ve sonrasında bunlara dikkat!

Karın germe ameliyatı öncesi ve sonrasında bunlara dikkat!

Abdominoplastinin riskleri nelerdir?

Güzel bir karın için yapıyoruz ama bu riskleri göz ardı etmeyin!

Şeker hastalığı ayak şeklini de bozuyor!

Dikkat! Bu hastalık ayak şeklini bozuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.