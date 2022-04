Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı kaç rekattır? Hacet namazı nedir?

Hacet namazına dair vatandaşlar sorular sormaya devam ediyor. Hacet namazı, kılınışı basit ve faziletli bir namazdır. Dileyen istediği vakitte kılabilir. 2 veya 4 rekat şeklinde kılınabilen hacet namazının 12 rekat kılınabileceği hakkında rivayetler vardır. Hacet namazının nasıl ve ne zaman kılındığını bilmeyenler detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirler...

HACET NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır.

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Hacet namazı için öncelikle namaz abdesti alınır.

Namaz kılmanın gereklilikleri yerine getirildikten sonra namaza niyet edilir.

Bu niyet hacet namazında istenilen duanın dileğin niyetidir. Namazı kılmaya gerçekleşmesi istenen dilek doğrultusunda niyet edilmektedir. Bu niyette Müslümanın ihtiyacı olan her şey Allah'tan istenmekte ve beklenmektedir.

Rekat Kılınışı

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

Sübhaneke duası okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha sûresi okunur

Üç defa Âyete'l-kursî okunur

Rüku ve secde yapılır.

rekata kalkılır. Rekat

Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.

Rükû ve secde yapılır.

Oturarak Ettehıyyatü duası okunur.

Selam vermeden 4. rekata kalkılır.

Rekat

Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.

Rükû ve secde yapılır.

Dördüncü rekata kalkılır.

Rekat

Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.

Rükû ve secde yapılır.

Oturarak Tahiyyat duası, ardından salli-barik ve Rabbena duaları okunur.

Sağa ve sola selam verilerek 4 rekatlık hacet namazı tamamlanmış olur.

HACET DUASI VE ANLAMI NEDİR?

Duası: Lâ ilâhe illallâhu'l-halîmu'l-kerîm. Subhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdu lillâhi rabbi‘l-âlemîn; Es'eluke mucîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min kulli zenbin ve'l-ganîmete min kulli birrin ve'sselâmete min kulli ism. Lâ teda' lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!" (Tirmizî, “Salât”, 140, 348).

Anlamı: “Halim ve kerim (cömert) olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın rabbi, bütün eksikliklerden uzaktır. Âlemlerin Rabbine hamd olsun. Allah’ım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celb edecek sebepleri senden istiyor, her türlü günahtan beni koruman için yalvarıyorum. Her türlü iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan kurtuluş diliyorum. Rabbim! Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Senin rızana uygun olan her türlü dileğimi yerine getir! Hangi amelden razı isen onu ver. Ey Rahîm olan, bana çokça rahmet gösteren Rabbim!”