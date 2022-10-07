HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Hacet (dilek) namazına nasıl niyet edilir? İşte kılınışı

Hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Hacet (dilek) namazına nasıl niyet edilir? İşte kılınışı

07.10.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacet namazının nasıl kılındığı araştırılıyor. Mevlid Kandili 2022 yılında 7 Ekim tarihine denk geldi. Müslümanlar kandili bu gece idrak edecekler. Cumayı cumartesiye bağlayan gece kandil ibadetleri yerine getirilecek, dualar okunacak. Dilek namazını kılmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdılar. Peki, hacet namazı kaç rekat ve nasıl kılınır?

Hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Hacet (dilek) namazına nasıl niyet edilir? İşte kılınışı

Hacet namazının kılınışı merak edilen konular arasında yer alıyor. Müslümanlar her sene heyecanla kandilleri bekliyorlar. Mevlid Kandili’ni idrak etmek isteyenler hacet namazının kaç rekat olduğunu ve nasıl kılındığını araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından namaz hakkında açıklama yapıldı.

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır. Bu namazı dört rekât kılacak olan kişi, birinci rekâtında Fâtiha sûresinden sonra üç defa Ayetü’l-kürsî, diğer üç rekâtında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıdaki duayı yapar (İbn bidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 472-473).
Bir müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi elde etmek için Allah’ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah’tan beklemelidir. Bununla birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur. Kılınan bu namaza “Hâcet namazı” denir. Bu konuda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah’tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Allah’ı anıp Resûlullah’a salavat getirsin ve şöyle desin:

yarın-kandil-mi

“Hilim ve kerem sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!” (Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 189)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis intiharlarına ilişkin EGM'den açıklamaPolis intiharlarına ilişkin EGM'den açıklama
'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular... 'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...
Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısıÇok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı
Anahtar Kelimeler:
Hacet namazı dilek namazı hacet namazı kaç rekat hacet namazı nasıl kılınır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

Para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

Para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

İlginizi Çekebilir

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.