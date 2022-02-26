Hacet namazı nedir? Nasıl kılınır? sorusunun yanıtı Miraç Kandili için geri sayım devam ederek vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kişinin isteğine göre kılınan yani farz olmayan Hacet namazına ilişkin Hacet namazı nedir? Nasıl kılınır? Kaç rekat? Hacet namazı ne zaman kılınır? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hacet namazı ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

HACET NAMAZI NEDİR?

Hacet namazı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgide şu ifadelere yer verilmiştir:

"Bir müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi elde etmek için Allah’ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah’tan beklemelidir. Bununla birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur. Kılınan bu namaza “Hâcet namazı” denir. Bu konuda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah’tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın.""

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Hacet namazına başlamadan önce diğer namazlarda olduğu gibi abdest alınmalıdır.

Namaz kılmanın gereklilikleri yerine getirildikten sonra namaza niyet edilir.

Bu niyet hacet namazında istenilen duanın dileğin niyetidir. Namazı kılmaya gerçekleşmesi istenen dilek doğrultusunda niyet edilmektedir. Bu niyette Müslümanın ihtiyacı olan her şey Allah'tan istenmekte ve beklenmektedir.

HACET NAMAZI KAÇ REKAT?

Hâcet namazı 4 ya da 1 rekât olarak kılınabilir. Öte yandan hacet namazının 12 rekât kılınabileceğine yönelik rivayetler de bulunmaktadır.

Hacet namazı için öncelikle namaz abdesti alınır.

Namaz kılmanın gereklilikleri yerine getirildikten sonra namaza niyet edilir.

Bu niyet hacet namazında istenilen duanın dileğin niyetidir. Namazı kılmaya gerçekleşmesi istenen dilek doğrultusunda niyet edilmektedir. Bu niyette Müslümanın ihtiyacı olan her şey Allah'tan istenmekte ve beklenmektedir.

Rekat Kılınışı

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

Sübhaneke duası okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha sûresi okunur

Üç defa Âyete'l-kursî okunur

Rüku ve secde yapılır.

rekata kalkılır. Rekat

Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.

Rükû ve secde yapılır.

Oturarak Ettehıyyatü duası okunur.

Selam vermeden 4. rekata kalkılır.

Rekat

Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.

Rükû ve secde yapılır.

Dördüncü rekata kalkılır.

Rekat

Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.

Rükû ve secde yapılır.

Oturarak Tahiyyat duası, ardından salli-barik ve Rabbena duaları okunur.

Sağa ve sola selam verilerek 4 rekatlık hacet namazı tamamlanmış olur.

HACET DUASININ ANLAMI NEDİR?

Hacet duası şu şekildedir:

"Lâ ilâhe illallâhu'l-halîmu'l-kerîm. Subhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdu lillâhi rabbi‘l-âlemîn; Es'eluke mucîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min kulli zenbin ve'l-ganîmete min kulli birrin ve'sselâmete min kulli ism. Lâ teda' lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!" (Tirmizî, “Salât”, 140, 348)."

Hacet duasının anlamı:

“Halim ve kerim (cömert) olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın rabbi, bütün eksikliklerden uzaktır. Âlemlerin Rabbine hamd olsun. Allah’ım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celb edecek sebepleri senden istiyor, her türlü günahtan beni koruman için yalvarıyorum. Her türlü iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan kurtuluş diliyorum. Rabbim! Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Senin rızana uygun olan her türlü dileğimi yerine getir! Hangi amelden razı isen onu ver. Ey Rahîm olan, bana çokça rahmet gösteren Rabbim!”

Bunun ardından kişi, dünyevî yahut uhrevî her ne dilerse ister, zira o dilek takdir edilir." (İbn-i Mâce, İkâme, 189; Tirmizî, Vitr, 17)

HACET NAMAZININ VAKTİ NEDİR?

Hacet namazı genellikle Perşembenin Cumaya bağlandığı gece kılınmaktadır. Bunun yanında Kandil gecelerinde de kılınabilir. Ancak hacet namazı kılmayı isteyenler bu zamanları beklemeden istedikleri zaman bu namazı kılabilirler.

