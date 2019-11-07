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Hacettepe Üniversitesinin eski rektörü Prof. Dr. Yüksel Bozer vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 12:51 | Son Güncelleme

Bozer'in cenazesi, yarın saat 10.30'da üniversitenin Sıhhiye yerleşkesinde düzenlenecek törenden sonra Kocatepe Camisi'nde öğlen kılınacak namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek

Hacettepe Üniversitesinin eski rektörü Prof. Dr. Yüksel Bozer vefat etti.

Hacettepe Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Kurucusu ve Başkanı, eski Ankara Tabip Odası ve Türkiye Kızılay Derneği Başkanı, eski rektör Prof. Dr. Yüksel Bozer yaşamını yitirdi.

Bozer'in cenazesi, yarın saat 10.30'da Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi M Salonu'nda düzenlenecek törenden sonra Kocatepe Camii'nde öğlen kılınacak namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

- Başarılarla dolu bir ömür

Yüksel Bozer, 1928 yılında Eskişehir'de doğdu. 1946'da Ankara Koleji'ni, 1952'de de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1957'de genel cerrahi uzmanı olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesine cerrahi şef olarak atanan Bozer, 1964 yılında doçent ve 1969'da profesör oldu. Yüksel Bozer, 1969'dan, emekli olduğu 1 Kasım 1995'e kadar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toraks ve Kalp Damar Cerrahisi Bilim Dalı Başkanlığını sürdürdü.

Prof. Dr. Bozer, 1965-1969'da Ankara Tabip Odası Başkanlığı, 1970-1973'te Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, 1973-1976'da ODTÜ Mütevelli Heyet Başkanlığı ile YÖK Üniversiteler Arası Kurul ve Yüksek Sağlık Şurası üyeliği görevlerini yürüttü.

Bozer, 1982'den, emekli olduğu 1 Kasım 1995'e kadar üç dönem Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdürdü, 1989-1990 döneminde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ile Kızılay Genel Başkanlığı da yaptı.

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Hacettepe Üniversitesi Yüksel Bozer

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