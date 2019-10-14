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Hadi Gidelim (Onward) filminden Türkçe dublajlı fragman

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 14.10.2019 19:03 | Son Güncelleme

Disney Pixar yapımı Hadi Gidelim (Onward) filminin Türkçe dublajlı fragmanı sinemaseverlerle paylaşıldı.

Yönetmen Dan Scanlon’ın kendi kardeşiyle ilişkisinden esinlenerek beyaz perdeye uyarladığı ‘Hadi Gidelim’ (Onward) filminden Türkçe dublajlı fragman yayınlandı.

İki genç Elf kardeş, dünyada hâlâ biraz sihir kalıp kalmadığını öğrenmek için, olağan dışı bir maceraya yelken açıyor. Elflerin, trollerin, perilerin, at adamların, deniz kızlarının ve unicornların bulunduğu büyülü bir dünyada geçen Hadi Gidelim (Onward) iki elf kardeşin hikayesini konu alıyor. Filmdeki genç elf kardeşlerden birini Guardians of The Galaxy serisinin Star Lord'u Chris Pratt seslendirirken, diğer kardeşi yeni nesil Spider Man Tom Holland seslendiriyor. Animasyonun seslendirme kadrosunda ayrıca Octavia Spencer ile Julia Louis-Dreyfus yer alıyor.

Yönetmenlerden ve yapımcılardan biri olan Korie Rae, Chris Pratt’in “karakterine duygularını ve mizah anlayışını” kattığını, “Tom Holland’ın ise oynadığı her karakterde onu daha da sevmenize neden olan, göz ardı edilemez bir cazibeye ve içtenliğe sahip olduğunu” söylüyor.

Hadi Gidelim (Onward), 3 Nisan 2020’de sinemalarda!

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Hadi Gidelim Onward

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