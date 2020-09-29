Hadi yapıştıralım, evde ağda hazırlıyoruz! Bikini bölgesi için...

Vücut ağdasında kullanılabilecek birkaç farklı tipte ağda vardır. Balmumu bileşenlerinin çoğu marketlerden ve internetten satın alınabilir. Bikini bölgesi, koltuk altı, üst dudak veya kaş gibi daha küçük ve hassas bölgeler için sert ağda en iyisidir. Sert ağda, vücudun hassas bölgelerinde en sık kullanılan ağdalardan biridir. Sert ağdadaki birincil bileşenler balmumu ve reçinedir.
Kendi sert ağdanızı yapmak istiyorsanız balmumu ve reçine satın alabilirsiniz. Ayrıca zeytin veya hindistancevizi gibi az miktarda yağ da ekleyebilirsiniz. Sert balmumunu yüksek ayarda 15 ila 20 dakika eritilebilirsiniz.
Yumuşak ağda ise bacaklar, kollar ve diğer hassas olmayan vücut bölümleri gibi daha geniş alanlar için idealdir. Reçine, yağlar ve diğer katkı maddeleri dahil olmak üzere sert ağdaya benzer bileşenler içerir. Ancak yumuşak ağda için ağda bezi satın almanız gerekecektir.
1 su bardağı beyaz toz şeker, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1/4 su bardağı balı orta ateşte bir tencerede şekeri eritin. Şeker karamelleştikten sonra yavaş yavaş limon suyu ve bal ekleyin. Balmumu çok kalınsa, az miktarda su ekleyin ve karıştırın. Kıvamlı bir hale gelince ocağın altını kapatın. Kıvamlı demek, bal kıvamında demek. Biraz soğuduktan sonra da uygulayın.
Yumuşak ve sert ağdadan daha doğal ve daha az ağrılı bir seçenek olduğu düşünüldüğünden, şekerli ağdalama son yıllarda popüler bir ağda seçeneği haline geldi.
2 su bardağı toz şeker, 1/4 su bardağı limon suyu, 2 yemek kaşığı su ve 1 çay kaşığı tuz.
Tüm malzemeleri bir tencerede orta-yüksek ateşte eritin. Kaynamaya başladığında, tüm malzemeleri birleştirmek için karışımı karıştırın. Karışımın bal gibi karamelize bir renk olana kadar pişirmeye devam etmesine izin verin. Tamamen piştikten sonra bir kaba aktarın ve soğumaya bırakın.
Ağdanın kıllara tam olarak yapıştığından emin olmak için deriyi kir ve kalıntılardan temizleyin.
Ölü deriyi temizlemek için nazikçe pul pul dökün, gözenekleri açın ve ağda karışımının kıllara daha derinlemesine nüfuz etmesine izin verin.
Ağda yapmadan önce fazla nemi gidermek için önce pudra uygulayın. Genital bölgede pudra kullanmaktan kaçının.
Sert ağdanın tüylere daha kolay yapışmasına yardımcı olmak için çok az miktarda yağ uygulayın.
Ağda her zaman tüylerin çıkış yönünde sürülmeli ve ters yönde çekilmelidir.
Yüzünüz gibi hassas bölgelere uygulamadan önce ağdayı çok sıcak olmadığından emin olmak için her zaman test edin.
Bikini bölgesi için en iyi ev yapımı ağda, sert ağda ve şeker ağdasıdır. Araştırmaya göre, kadınların yüzde 80'den fazlası bikini bölgelerini temizliyor. Sert ağda ve şekerli ağda bu bölge için harika seçeneklerdir çünkü bu hassas ciltte kullanılacak kadar naziktirler.
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