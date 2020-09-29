Hadi yapıştıralım, evde ağda hazırlıyoruz! Bikini bölgesi için...

Vücut ağdasında kullanılabilecek birkaç farklı tipte ağda vardır. Balmumu bileşenlerinin çoğu marketlerden ve internetten satın alınabilir. Bikini bölgesi, koltuk altı, üst dudak veya kaş gibi daha küçük ve hassas bölgeler için sert ağda en iyisidir. Sert ağda, vücudun hassas bölgelerinde en sık kullanılan ağdalardan biridir. Sert ağdadaki birincil bileşenler balmumu ve reçinedir.

SERT AĞDA YAPMAK İÇİN;

Kendi sert ağdanızı yapmak istiyorsanız balmumu ve reçine satın alabilirsiniz. Ayrıca zeytin veya hindistancevizi gibi az miktarda yağ da ekleyebilirsiniz. Sert balmumunu yüksek ayarda 15 ila 20 dakika eritilebilirsiniz.

Yumuşak ağda ise bacaklar, kollar ve diğer hassas olmayan vücut bölümleri gibi daha geniş alanlar için idealdir. Reçine, yağlar ve diğer katkı maddeleri dahil olmak üzere sert ağdaya benzer bileşenler içerir. Ancak yumuşak ağda için ağda bezi satın almanız gerekecektir.

YUMUŞAK AĞDA YAPMAK İÇİN;

1 su bardağı beyaz toz şeker, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1/4 su bardağı balı orta ateşte bir tencerede şekeri eritin. Şeker karamelleştikten sonra yavaş yavaş limon suyu ve bal ekleyin. Balmumu çok kalınsa, az miktarda su ekleyin ve karıştırın. Kıvamlı bir hale gelince ocağın altını kapatın. Kıvamlı demek, bal kıvamında demek. Biraz soğuduktan sonra da uygulayın.