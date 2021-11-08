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Hadise aşka geldi! Paris'ten poz geldi

08.11.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise, geçtiğimiz hafta sevgilisi Mehmet Dincerler ile Fransa’nın başkenti Paris’te aşk tazelemişti. Hadise şimdi ise aşka gelerek Paris tatiline ait bir fotoğrafı sosyal medya sayfasından paylaştı.

Hadise aşka geldi! Paris'ten poz geldi

Oyuncu Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dincerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle Paris'te aşk tatiline çıkan ünlü şarkıcı, birlikte çekildikleri pozları 13,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamaya devam ediyor.

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Mehmet Dinçerler ile Eyfel Kulesi karşısında el ele çekildikleri fotoğrafı "I'll Be Your Gir"(Senin kızın olacağım) şarkısıyla paylaşan Hadise, kareye "Sonsuza dek" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Kaan Yıldırım
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