Hadise yarım göğüs dekoltesinden sonra süper minisiyle koltuğa sere serpe uzandı

Mehmet Dinçerler ile olaylı boşanmasından sonra pozlarıyla ve danslarıyla adından söz ettiren Hadise yılı yarım göğüs açarak uğurlamıştı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hadise iddialı pozlarını peş peşe paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti'nin eleştiren Hadise Londra'da soluğu aldı.

Şarkıcı Hadise süper minili tarzıyla koltukta poz verdi. Koltuğa sere serpe uzanan Hadise'nin pozları yine sosyal medyayı salladı.

Hadise'nin pozlarına "O oturuş ne ya", "Kıyafetini beğendim" yorumları geldi.

Hadise "Kızmasınlar ama ben herkes gibi Kızılcık Şerbeti'ni izliyorum yeni sezonda süre beni rahatsız etmiyordu ama bu yeni sezonda senaryo beni bir tık rahatsız etti. Bende böyle bir şeyler bana bir tık fazla gelince, inandırıcılığı bir tık azalınca ben bir soğuyorum projeden. Ha tekrardan dönebilirim ama soğuyorum, yapacak hiçbir şey yok" demişti.







