Hadramevt Valisinin gizlice BAE'yi ziyaret ettiği iddiası

HADRAMEVT (AA) - Hadramevt Valisi Ferc el-Bahseni'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'yi gizlice ziyaret ettiği iddia edildi.

Yemen hükümetinden bir kaynağa göre, Yemen'in Hadramevt Valisi ve 2. Askeri Bölge Komutanı Bahseni, pazartesi Yemen hükümetinden bağımsız olarak Abu Dabi'ye giderek görüşmede bulundu.

Bahseni'nin Abu Dabi'yi ziyaretinin, "hükümetin Hadramevt için verdiği sözleri yerine getirmediği" iddiasıyla bölgeden yapılan ham petrol sevkiyatının Hadramevt valiliğince durdurulmasından 5 gün sonra gelmesi ise dikkati çekti.

Bahseni'nin ziyaretinin, daha önce geçici başkent Aden'de olduğu gibi Hadramevt'te de hükümet ile Güney Geçiş Konseyi güçleri arasında yeni bir kriz çıkarmak üzere BAE ile iş birliği yapma amacı taşıdığı öne sürüldü.

Bahseni, cumartesi bölgeden yapılan petrol sevkiyatının, "2. Askeri Bölge personelinin 4 aydır verilmeyen maaşlarının ödenmesi, Hadramevt'e petrol gelirinden payına düşen ödemenin yapılması, elektrik santrali ve petrol ürünlerinin faturasının ödenmesi" şeklindeki taleplerinin gözardı edilmesi nedeniyle olduğunu dile getirmişti.