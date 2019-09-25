HABER

Hadramevt Valisinin gizlice BAE'yi ziyaret ettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 19:54 | Son Güncelleme

Yemen hükümetinin verdiği sözleri tutmadığını söyleyerek petrol sevkiyatını durduran Hadramevt Valisi Ferc el-Bahseni'nin, Abu Dabi'de görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü

HADRAMEVT (AA) - Hadramevt Valisi Ferc el-Bahseni'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'yi gizlice ziyaret ettiği iddia edildi.

Yemen hükümetinden bir kaynağa göre, Yemen'in Hadramevt Valisi ve 2. Askeri Bölge Komutanı Bahseni, pazartesi Yemen hükümetinden bağımsız olarak Abu Dabi'ye giderek görüşmede bulundu.

Bahseni'nin Abu Dabi'yi ziyaretinin, "hükümetin Hadramevt için verdiği sözleri yerine getirmediği" iddiasıyla bölgeden yapılan ham petrol sevkiyatının Hadramevt valiliğince durdurulmasından 5 gün sonra gelmesi ise dikkati çekti.

Bahseni'nin ziyaretinin, daha önce geçici başkent Aden'de olduğu gibi Hadramevt'te de hükümet ile Güney Geçiş Konseyi güçleri arasında yeni bir kriz çıkarmak üzere BAE ile iş birliği yapma amacı taşıdığı öne sürüldü.

Bahseni, cumartesi bölgeden yapılan petrol sevkiyatının, "2. Askeri Bölge personelinin 4 aydır verilmeyen maaşlarının ödenmesi, Hadramevt'e petrol gelirinden payına düşen ödemenin yapılması, elektrik santrali ve petrol ürünlerinin faturasının ödenmesi" şeklindeki taleplerinin gözardı edilmesi nedeniyle olduğunu dile getirmişti.

Yemen'in güneydoğusundaki Hadramevt vilayetine bağlı Mukalla kentinde bulunan Uluslararası Reyyan Havalimanı, Hadramevt, Şebve, Sokotra ve El-Mehra gibi yeraltı kaynakları bakımından zengin vilayetler için "can damarı" niteliği taşıyor.

Ülkenin petrol ve yer altı kaynakları bakımından en önemli illeri arasındaki Hadramevt'te bulunan petrol sahalarında, Yemen Milli Petrol Şirketi "PetroMasila"nın yanı sıra birçok şirket faaliyet gösteriyor.

- Husilerle savaş sürerken güneyde ayrılıkçı oluşum

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, ağustosta söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine geçmişti.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Silivri açıklarında bir deprem daha!Silivri açıklarında bir deprem daha!
Mehmet Yüzügüler son yolculuğuna uğurlandıMehmet Yüzügüler son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abu Dabi Birleşik Arap Emirlikleri Ferc el-Bahseni Hadramevt Yemen

En Çok Okunan Haberler

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

31 Mart seçimleriyle ilgili flaş gelişme!

31 Mart seçimleriyle ilgili flaş gelişme!

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak uyarısı

İstanbul'da Silivri açıklarında 3 büyüklüğünde deprem

Silivri açıklarında bir deprem daha!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Emine Erdoğan, ABD'de defileye katıldı! İşte o görüntüler

Emine Erdoğan, ABD'de defileye katıldı! İşte o görüntüler

Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı

İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı: Yaralılar var

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesine sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP ve İYİ Parti'ye IMF tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.