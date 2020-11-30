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Haftada 2 kere mutlaka yedirin! Bu besinler hafızayı güçlendiriyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Zihinsel gelişimi destekleyen besinler algı yeteneği, hızlı düşünme, hızlı karar alma ve dikkat toplamayı geliştirmede oldukça fazla etkiye sahiptir. İşte çocukların zihinsel gelişimini destekleyen besinler...

Haftada 2 kere mutlaka yedirin! Bu besinler hafızayı güçlendiriyor

Çocukların fiziksel gelişimleri kadar, hafıza ve zeka gelişimlerine de gereken özenin gösterilmesi önemli bir konu. Çocukların yaşam boyu kullanacağı becerileri, öğrenme kapasitesi, yetenekleri ve kişiliği beyin gelişimi ile birlikte büyük ölçüde çocukluk çağlarında gelişmektedir. Bu süreçte çocuğunuza vereceğiniz besinler, fiziksel gelişiminin yanı sıra beyin gelişimini de desteklemektedir.

YUMURTA

Zeka geliştiren besinlerin en üst sırasında yer alan yumurta hafıza için gerekli olan A, D, B12 ve B vitaminlerini içerir. Yüksek protein kaynağı olan yumurta çocukların konsantrasyonunu artırır. Özellikle sarı kısmında yer alan kolin, beynin gelişimini destekleyerek hafıza açısından son derece faydalıdır. Oldukça güçlü bir besin deposu olan yumurta vücudun zinde ve uyanık kalması için gerekli enerjiyi çocuklarınıza sağlar.

BALIK

Beyin yapısının %50-60'ı yağlardan oluşur. Beyinin büyümesi ve sağlıklı gelişmesi için çocuklarınızın ihtiyacı olan Omega-3, EPA ve DHA yağlarını balık yedirerek karşılayabilirsiniz. Balık, hafızayı güçlendirerek olası hafıza kayıplarının önüne geçilmesine yardımcı olur, ayrıca gözlerin sağlığının korunmasına da büyük fayda sağlar. Bu sebeple çocuklarınıza düzenli olarak haftada 2 kere balık yedirmelisiniz. Yağlı balıklardan somon, ton balığı ve sardalyayı tercih edebilirsiniz.

YOĞURT

Sindirim sistemini düzenlemesiyle bilinen yoğurt, kemik gelişimi için de çok önemlidir. Protein ve B vitamini içeriğiyle beynin yeteneklerini geliştirerek sinir sistemini güçlendirir. Özellikle doğal yollardan ve katıksız olarak evde mayaladığınız tam yağlı yoğurt ile çocuğunuzun beyin aktivitesini arttırarak hücre zarı gelişimine destek olabilirsiniz. Yoğurdun içine birkaç parça bitter çikolata atarak çocuğunuza yoğurdu daha çok sevdirebilir aynı zamanda beyne kan akışını artırarak zihninin daha aktif olmasını sağlayabilirsiniz.

TAM TAHILLAR

Esmer ekmek, yulaf, buğday, bulgur, arpa gibi gıdalar içerdikleri B6, B12 ve folik asit ile çocuğunuzun beyin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmesi ve sağlıklı çalışması açısından oldukça etkili besin kaynaklarıdır. Fiziksel gelişimi ve zeka gelişimini destekleyen tahıllar, hafızayı güçlü tutar, konsantrasyona ve beyne düzenli kan akışının sağlanmasına yardımcı olurlar. Özellikle bulgur ve yulaf oldukça besleyici tahıllardandır. Yüksek miktarda çinko ve potasyum barındırırlar.

YEŞİLLİK

Yeşillikler, folat ve vitamin içerikleri ile çocuğunuzun ileri yaşlarda bunama, zihinsel becerilerinin hastalık nedeniyle zayıflama gibi risklerle karşılaşma ihtimalini düşüren sağlıklı parçalardır. Beyin hücrelerinin gelişmesini sağlayan vitaminlerle dolu olduğundan çocuğunuzun sürekli tüketmesi gereken besinlerdir.

ET

B grubu vitaminler, çinko ve demire ev sahipliği yapan kırmızı et, odaklanma ve hafıza yeteneklerini güçlendirir. Haftada 2-3 kez kırmızı et vermeniz oldukça önemlidir. Ek olarak; salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş gıdalardan çocuklarınızı uzak tutmanız gerekir.

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