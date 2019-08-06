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Haftada iki kez idrar idrar içen kadın: 'Cildime faydalı, sivilcelerim yok oldu'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 10:16 | Son Güncelleme

Cildinin parlaklığını ve sağlığını içtiği idrara bağlayan kadın şaşkına çeviriyor. On yıldan fazla bir süredir idrarını içen Ruby Karyo adındaki kadın erkek arkadaşını bile bu 'tedaviye' ikna ettiğini söylüyor. Öyle ki saç dökülmesinin içilen idrar sayesinde durduğunu iddia ediyor.

ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Ruby Karyo 19 yaşından beri idrar içiyor. 'İdrar tedavisi' sayesinde cildine parlaklık kazandırdığını, sivilcelerden kurtulduğunu, saç dökülmesinin bittiğini söyleyen ilginç kadın kalan idrarla da yüzünü temizliyor.

Babasının 'eğer bir güzellik kraliçesi olmak istiyorsan yüzünde ve vücudunda idrar kullanmalısın' sözünü kendisine görev edinen Ruby, haftada iki kez idrar içmekle meşgul. Mide bulandıran bu eylemi normal bir şeymiş gibi anlatan kadın, 56 yaşındaki yaşındaki sevgilisine de idrar içirmeye ikna etmiş.

Kan şekeri, diyabet, kolesterol gibi rahatsızlıklara da idrarın iyi geldiğini iddia eden Ruby, kendini ise şöyle savunuyor: 'İnsanlar bunu yaptığımı duyduklarında benden uzaklaşıyor ve bunun iğrenç olduğunu düşünüyorlar. Ve sonra gidip sosisli sandviç yiyorlar. Ancak sosisli sandviçte ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Mağazada satılan kozmetik ürünler sadece kimyasaldan oluşuyor. Ancak idrarın ne içerdiğini biliyoruz. İnsanlara benim yaptığımı yapın diyemem tabii ki...'

Uzmanlarsa, idrar içmenin yararlı olduğuna dair hiçbir tıbbi veri bulunmadığını belirterek, idrar içmeyin diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ruby Karyo idrar

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