Haftada iki kez idrar idrar içen kadın: 'Cildime faydalı, sivilcelerim yok oldu'

ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Ruby Karyo 19 yaşından beri idrar içiyor. 'İdrar tedavisi' sayesinde cildine parlaklık kazandırdığını, sivilcelerden kurtulduğunu, saç dökülmesinin bittiğini söyleyen ilginç kadın kalan idrarla da yüzünü temizliyor.

Babasının 'eğer bir güzellik kraliçesi olmak istiyorsan yüzünde ve vücudunda idrar kullanmalısın' sözünü kendisine görev edinen Ruby, haftada iki kez idrar içmekle meşgul. Mide bulandıran bu eylemi normal bir şeymiş gibi anlatan kadın, 56 yaşındaki yaşındaki sevgilisine de idrar içirmeye ikna etmiş.

Kan şekeri, diyabet, kolesterol gibi rahatsızlıklara da idrarın iyi geldiğini iddia eden Ruby, kendini ise şöyle savunuyor: 'İnsanlar bunu yaptığımı duyduklarında benden uzaklaşıyor ve bunun iğrenç olduğunu düşünüyorlar. Ve sonra gidip sosisli sandviç yiyorlar. Ancak sosisli sandviçte ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Mağazada satılan kozmetik ürünler sadece kimyasaldan oluşuyor. Ancak idrarın ne içerdiğini biliyoruz. İnsanlara benim yaptığımı yapın diyemem tabii ki...'

Uzmanlarsa, idrar içmenin yararlı olduğuna dair hiçbir tıbbi veri bulunmadığını belirterek, idrar içmeyin diyor.



