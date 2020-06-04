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  4. Haftalar sonra ilk! Sabiha Gökçen’de normalleşmenin en yoğun günü yaşandı

Haftalar sonra ilk! Sabiha Gökçen’de normalleşmenin en yoğun günü yaşandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2020 14:18 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri kapsamında durdurulan uçuşlar, normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran'da yeniden başladı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda koronavirüs sonrası ilk kez yoğunluk yaşandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, Pegasus Hava Yolları ve AnadoluJet'in iç hat sefer sayılarını arttırmasıyla haftalar sonra en kalabalık gün yaşanıyor.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, kontrollü sosyal hayata geçiş kararlarının alınmasıyla 1 Haziran itibarıyla yeniden faaliyete geçti.

İÇ HAT UÇUŞLARI GENİŞLETİLDİ

İlk etapta İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a gerçekleştirilen seferlerin ardından Pegasus Hava Yolları ve AnadoluJet, bugün itibarıyla iç hat uçuşlarını genişletti.

Sabiha Gökçen’de haftalar sonra yoğunluk yaşandı

Sabiha Gökçen’de haftalar sonra yoğunluk yaşandı

Sabiha Gökçen’de haftalar sonra yoğunluk yaşandı

Sabiha Gökçen’de haftalar sonra yoğunluk yaşandı

Sabiha Gökçen’de haftalar sonra yoğunluk yaşandı

Sabiha Gökçen’de haftalar sonra yoğunluk yaşandı

Sabiha Gökçen’de haftalar sonra yoğunluk yaşandı

Sabiha Gökçen’de haftalar sonra yoğunluk yaşandı

Sabiha Gökçen’de haftalar sonra yoğunluk yaşandı
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