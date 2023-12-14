Haftalardır paylaşım yapmıyordu! Demi Rose yine adından söz ettirdi

2016 yılında Kylie Jenner'ın eski rapçisi Tyga ile romantik bir bağ kurmasıyla şöhrete kavuşan ve kıvrımları sayesinde fenomen olan Demi Rose müstehcen pozlarıyla adından söz ettiriyor.

"Elimden geldiğince sağlıklı kalmaya çalışıyorum. Seyahat etmek zor, dünyayı dolaşıyorum ama rutinimi sürdürmeye çalışıyorum" diyen kıvrımlı fenomen haftalardır paylaşım yapmayınca takipçileri tarafından merak edildi.

Katıldığı bir yemekten pozunu paylaşan Rose'a hayranları beğeni ve yorum yağdırdı.

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose tarzıyla hayranlarından beğeni alırken bir yandan da "Daha çok paylaş", "Kıvrımların özlendi", "Artık ara verme" yorumları aldı.







