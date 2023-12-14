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  4. Haftalardır paylaşım yapmıyordu! Demi Rose yine adından söz ettirdi

Haftalardır paylaşım yapmıyordu! Demi Rose yine adından söz ettirdi

14.12.2023 08:32 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada kıvrımlarıyla tanınan ve pozları sayesinde adından sıkça söz ettiren Demi Rose haftalardır sosyal medyada paylaşım yapmıyordu. Rose günler sonra tarzıyla hayranlarını mest etti.

2016 yılında Kylie Jenner'ın eski rapçisi Tyga ile romantik bir bağ kurmasıyla şöhrete kavuşan ve kıvrımları sayesinde fenomen olan Demi Rose müstehcen pozlarıyla adından söz ettiriyor.

"Elimden geldiğince sağlıklı kalmaya çalışıyorum. Seyahat etmek zor, dünyayı dolaşıyorum ama rutinimi sürdürmeye çalışıyorum" diyen kıvrımlı fenomen haftalardır paylaşım yapmayınca takipçileri tarafından merak edildi.

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Katıldığı bir yemekten pozunu paylaşan Rose'a hayranları beğeni ve yorum yağdırdı.

Ekran Alıntısı

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose tarzıyla hayranlarından beğeni alırken bir yandan da "Daha çok paylaş", "Kıvrımların özlendi", "Artık ara verme" yorumları aldı.

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Demi Rose sosyal medya Kylie Jenner
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