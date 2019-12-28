Hafter yanlısı Meclis Başkanı Salih, Rumların desteğini istedi

Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı ve darbeci General Halife Hafter yanlısı Akile Salih, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret ederek, Türkiye karşıtı arayışlarda bulundu.

Rum yönetimine ait Kıbrıs Haber Ajansı'nın haberine göre, Salih, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Görüşmelerde, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasının ana gündem maddesi olduğu belirtildi.

Rum Meclis Başkanı Şilluris ve Salih arasında yapılan görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Türkiye ile UMH arasında yapılan anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiği ve anlaşmanın BM Deniz Hukuku hükümlerini gözardı ettiği için yasal bir zemini olmadığı ileri sürüldü.

TM Başkanı Salih daha sonra Bakan Hristodulidis ile görüştü. Salih, Türkiye'nin askeri birliklerini konuşlandırarak, Libya'daki krize olası bir müdahalesinin sadece Libya'nın değil tüm bölgenin tamamen istikrarsızlaşması anlamına geleceğini savundu.