Hakan Ural Hatay'a giden Acun Ilıcalı'nın saatine takıldı! "Konuşmuyorum"

Afetzede çocuklara moral vermek için, Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!" filminin ilk gösterimi, Hatay'da gerçekleşti.

Acun Ilıcalı da sevgilisini yanına alarak Hatay'a gitti ve çocuklarla zaman geçirdi. Bu anlara Hakan Ural'ın programında da yer verildi.

PARTNERİ KONUYU DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI

Çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Ural, Acun Ilıcalı'nın kolundaki saate takıldı. Hakan Ural partneri konuşurken ve Acun Ilıcalı'yı överken "Kolundaki saat 120 bin Euro... Konuşmuyorum" deyince Tuğba Namlı konuşmayı kesmek zorunda kaldı ve "Geçiyorum" dedi.

Hakan Ural'ın tavrı sosyal medyada tepki gördü. Ural'a "Adam kaç milyon yardım yaptı unutmadı bölgeyi, bir şeyler yapıyor saate takmış ama" yorumları yağdı.

