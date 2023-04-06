MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hakan Ural Hatay'a giden Acun Ilıcalı'nın saatine takıldı! "Konuşmuyorum"

Hakan Ural Hatay'a giden Acun Ilıcalı'nın saatine takıldı! "Konuşmuyorum"

06.04.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve Varol Yaşaroğlu Hatay'da bulunan Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kenti'ni ziyaret ederek "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! "filminin çocuklar için yapılan özel gösterimine katıldı. Çocukları sevindiren Acun Ilıcalı'nın kolundaki saat ise Hakan Ural'ı rahatsız etti.

Hakan Ural Hatay'a giden Acun Ilıcalı'nın saatine takıldı! "Konuşmuyorum"

Afetzede çocuklara moral vermek için, Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!" filminin ilk gösterimi, Hatay'da gerçekleşti.

Acun Ilıcalı da sevgilisini yanına alarak Hatay'a gitti ve çocuklarla zaman geçirdi. Bu anlara Hakan Ural'ın programında da yer verildi.

acun-ilicali-ve-varol-yasaroglu-hatay-da-15741287_9277_m

PARTNERİ KONUYU DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI

Çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Ural, Acun Ilıcalı'nın kolundaki saate takıldı. Hakan Ural partneri konuşurken ve Acun Ilıcalı'yı överken "Kolundaki saat 120 bin Euro... Konuşmuyorum" deyince Tuğba Namlı konuşmayı kesmek zorunda kaldı ve "Geçiyorum" dedi.

acun-ilicali-ve-varol-yasaroglu-hatay-da-15741287_2941_m

Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp... Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...

Hakan Ural'ın tavrı sosyal medyada tepki gördü. Ural'a "Adam kaç milyon yardım yaptı unutmadı bölgeyi, bir şeyler yapıyor saate takmış ama" yorumları yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Camdaki Kız’ın Türkan’ını bir de Instagram’da görün! “Hayri görse bayılır”Camdaki Kız’ın Türkan’ını bir de Instagram’da görün! “Hayri görse bayılır”
72 kilo verip incecik oldu! Esin Gündoğdu'nun son halini rol arkadaşları bile tanıyamadı! 72 kilo verip incecik oldu! Esin Gündoğdu'nun son halini rol arkadaşları bile tanıyamadı!
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Hakan Ural sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

Emeklilerden sonra sıra onlarda! 2000 TL bayram ikramiyesi verilecek

Emeklilerden sonra sıra onlarda! 2000 TL bayram ikramiyesi verilecek

Erdoğan açıkladı! Ekonomide 'Mehmet Şimşek' sürprizi

Erdoğan açıkladı! Ekonomide 'Mehmet Şimşek' sürprizi

Ahmet Özal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı

Ahmet Özal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı

Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

Deprem bölgesinden dönen belediye görevlilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü 14 yaralı

Deprem bölgesinden dönen belediye görevlilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü 14 yaralı

Sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı! Zahide Yetiş'in yeni hayatı...

Sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı! Zahide Yetiş'in yeni hayatı...

İlginizi Çekebilir

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.