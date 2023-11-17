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Hakaret iddiasıyla yargılanan Farah Zeynep Abdullah aylık gelirini açıkladı! Bakın ne kadarmış

17.11.2023 14:28 | Son Güncelleme:
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Bihter filmi ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Farah Zeynep Abdullah Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemede talimat yoluyla ifade verdi. Abdullah ifadesinde aylık gelirini de açıkladı.

Aşkı Memnu kitabının film uyarlamasında Bihter karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Oyunculuğu ve güzelliğiyle beğeni toplayan Abdullah hakkında, Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşamına son veren İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

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AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Ünlü oyuncu hakaret suçundan ifade verdi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alınan Farah Zeynep Abdullah aylık gelirini de açıkladı. Güzel oyuncu aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu belirtti.

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"OLAYI OKUDUM. KORKUNÇTU"

Musa Orhan ve İpek Er cinsel saldırı olayının büyük bir olay olduğunu söyleyen Abdullah, " Olayı okudum. Korkunçtu. Ben de iddianamede belirtilen paylaşımda bulundum. Amacım kesinlikle Musa Orhan'a hakaret etmek değildi. Yapılan haberlere tepkiydi" dedi. Savunmasına devam eden ünlü oyuncu hakaret kastının olmadığını belirterek, "Beraatımı talep ediyorum. Duruşmalardan vareste tutulma talebim vardır" diye konuştu. Farah Zeynep Abdullah'ın avukatı, müvekkilinin suç kastının olmadığını ifade ederek beraatını talep etti.

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