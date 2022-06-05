HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hakim adliyedeki odasında ölü bulundu! Yapılan ilk tespitlerde...

Hakim adliyedeki odasında ölü bulundu! Yapılan ilk tespitlerde...

05.06.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Adliyesi'nde görevli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi Hulisi Tahir İlgenli, odasında ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri odada inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan yapılan ilk tespitlerde hakimin kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

Hakim adliyedeki odasında ölü bulundu! Yapılan ilk tespitlerde...

Hakim Hulisi İlgenli, adliyedeki odasında masada hareketsiz yatarken bulan personel tarafından durum polise bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İlgenli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri odada inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2f014845-413c-4c0e-91dd-667acbe51860

İlgenli'nin cansız bedeni Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndaki Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İlgenli’nin ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. (DHA/İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul'da maymun çiçeği vakası görüldü mü? Bakan Koca duyurdu: 4 kişinin de test sonucu...İstanbul'da maymun çiçeği vakası görüldü mü? Bakan Koca duyurdu: 4 kişinin de test sonucu...
Kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar...Kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar...
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?

Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Dünyada yeni panik, giderek yayılıyor! DSÖ duyurdu: Eşcinsel ilişki....

Dünyada yeni panik, giderek yayılıyor! DSÖ duyurdu: Eşcinsel ilişki....

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

'Dobo Metin' hayatını kaybetti, dikkat çeken paylaşım

'Dobo Metin' hayatını kaybetti, dikkat çeken paylaşım

İlginizi Çekebilir

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.