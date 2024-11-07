Hakim Salim Güran'ın yalanını ortaya çıkardı: 'Asıl silmen gerekeni silmemişsin'

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi. Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu mahkemede yargılanması devam ediyor.

"2 AYDIR KONUŞMUYORDUK"

Duruşmada son savunma amca Salim Güran'ın ifade vermesiyle devam ediyor. Güran şunları ifade etti:

"Evliyim 7 çocuğum var. Hem çiftçi hem de muhtarım, aylık kazancım 50 bin TL... Sabah erken uyandım tarlaya gittim. Saat 10-11 gibi eve geldim. Çocuklara size elbise alayım dedim Diyarbakır’a elbise almaya gittik Elbise aldıktan sonra tekrar yukarı çıktım bir elektrikçi arkadaş arızadan bahsetti, arabası ile gittik.

O sırada (isim anlaşılamadı) direğin üstüne gitti. Hasan ot topluyordu. Saat 18'e kadar tarladaydım. O sırada şüpheli bir araç bizim olduğumuz tarafa doğru geliyordu. O sırada Nevzat bahçenin içindeydi ne selam verdim ne de konuştum 2 aydır konuşmuyorduk, Arif'in parasını vermiyordu. (Kekeledi) Yolun kenarından geçiyor . Bana selam vermiyor ben de ona selam vermiyordum. Ben Nevzat'a "Arif'in parasını öde" dedim. Sana sıva işi bulacağım dedim."

Hakim: Olay günü tarladasın, Narin'in kaybolduğunu ne zaman öğrendin?

Salim Güran: Saat 18:30 gibi. O sırada tarladaydım. Telefon geldi kızım Gizem aradı "Narin kaybolmuş" dedi. Arabayı park ettim köy halkı herkes orada baktım olay ciddi Şakir başcavuşu 20:18'de aradım

Hakim: Ses kaydı alan programı telefonuna neden indirdin?

Salim Güran: Toplantı için, bende unutkanlık var o yüzden indirdim.

Hakim: Narin kaybolduktan sonra o program sana lazım neden sildin?

Salim Güran: Ben silmedim.

Hakim: Narin kaybolduğu gece saat 12'de silmişsin

Salim Güran: Ben o programdan anlamıyorum.

Hakim: Sen de çok zekisin, sen bu salondaki herkesi suya götürüp susuz getirirsin. Asıl o tarihte işine yarayacak o programı sildin.

Salim Güran: Ben silmedim.

Hakim: O programı devre dışı bırakman çok şüpheli bir hareket.

Hakim: Telefon görüşmelerini neden sildin?

Salim Güran: Eskortlarla görüşmüştüm, o yüzden sildim.

Mahkeme Başkanı: Belki binden fazla eskort ile görüşmüşsündür, onu bilemem ama asıl silmen gerekeni silmemişsin, çünkü eskort mesajların duruyor.

Salim Güran: Silmemiş miyim?

Mahkeme Başkanı: Narin'i kim öldürdü?

Salim Güran: kim öldürmüş bilmiyorum. Üfürükçü getirdiler onların evinin etrafında üfürükçü Nevzat'ın evinin orayı gösterdi. Üvey annemin etrafında dolaştırıyorlar ben de üvey annemden dahi şüphelendim.

Mahkeme Başkanı: Nevzat'tan neden şüphelenmedin?

Salim Güran: Şüphelenmedim, kimseyle husumetimiz yok. Nevzat ile küçük bir husumet vardı. Arif sorun yok dediği için benim için sorun yok.

Mahkeme Başkanı: Neden akrabalarınızın ifadesini değiştirdiniz?

Salim Güran: Jandarma gözaltına aldığında döverek öyle söyletti ben öyle söylemedim.

Mahkeme Başkanı: Jandarma tutanağında sen yanlış yönlendirmişsin.

Salim Güran: Ben kimim ki koskoca devleti yönlendireyim.

Mahkeme Başkanı: Jandarmayı şüpheli yerlere götürmüşsün çingenelerin oraya

Salim Güran: En son ben duyuyorum o gitmiş bu gitmiş ama benim haberim yok 2 tane Çingeneyi gördüklerini söylüyorlar

Mahkeme Başkanı: HTS analiz raporuna göre sen 15:25'te Arif Güran’ın evindesin

Salim Güran: Ben o sırada evdeydim.

Mahkeme Başkanı: Sen o saatte tarlada olduğunu söyledin.

Salim Güran: Ben o sırada evdeyim

Mahkeme Başkanı: 15:38 Nevzat ile konuşmuşsun.

Salim: Hatırlamıyorum.

Mahkeme Başkanı: Enes ile kızın arasında ilişki var mı?

Salim: Kesinlikle hayır benim de ilişkim yok, abime böyle namussuzluk yapmam, Nevzat erkek gibi söyle bana bakarak Narin'i öldürdüğünü söyle

Mahkeme Başkanı: O öldürmediğini söylüyor.

Salim: Çıksın söylesin

Mahkeme Başkanı: Sence neden böyle seni suçluyor?

Salim: ben tutuklanınca kendini kurtarmak için Tv'de duyduklarını söylüyor ben melek gibi Narin'i neden öldüreyim?



Mahkeme Başkanı: Mesajlarını neden sildin?

Salim: Keleş mermisi için WhaatsApp mesajlarını sildim.

Mahkeme Başkanı: Baz kayıtlarını kabul etmiyor musun?

Salim: Kabul etmiyorum

Mahkeme Başkanı: Tanıklara yönlendirme yaptın mı?

Salim: Kesinlikle öyle yönlendirme yapmadım

Mahkeme Başkanı: 17:46'da Nevzat ile konuşman var

Salim: Aramadım.



Mahkeme Başkanı: Bak bu dosyada olan ciddi deliller. seni aramış.

Salim: Kesinlikle aramamıştır.

Mahkeme Başkanı: Sen Nevzat'a talimat gönderdin mi?

Salim: Kesinlikle hayır.

Mahkeme Başkanı: Fırsatını bulduğun kısa vakitte 22:47'de oraya Narin'in naaşının olduğu yere gitmişsin.

Salim: Kesinlikle hayır.

Mahkeme Başkanı: oraya sen gitmişsin şimdi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sana kumpas mı kuruyor?

Salim: Bilmiyorum onlara sormak lazım.

Mahkeme Başkanı: Arabanda DNA çıktı.

Salim: Arabanın kapısı bozuk, herkesin çocuğu arabaya biniyor.

Mahkeme Başkanı: Arabanın şoför koltuğunda var Nevzat dedi ya Narin'in ağzından köpük çıkıyor dedi. O köpük arabaya senin elinden bulaşmış olabilir mi?

Salim: Kesinlikle hayır. Benim petrol istasyonunda da battaniye içinde Narin'in naaşını taşıdığım söylendi ama asılsız çıktı.

Mahkeme Başkanı: Ramazan Atasoy'la konuşmanda şüpheli bir araç var diyorsunuz bu ifadeniz örtüşmüyor.

Salim: Ben arıza var diyince panikle oraya gittim



Mahkeme Başkanı: Konuşmalarınızda 16'dan beri kayıp her yarım saatte bir kayıp olduğu söyleniyor oysa sizin yönlendirdiğiniz kişilerin hepsi 17:30 sonrası kayıp diye söylüyor.

Salim: Bilmiyorum

Mahkeme Başkanı: Nevzat kaçta aradı?

Salim: Suyu olmadığı için aradı.

Mahkeme Başkanı: Daha önce aramadığını söyledin

Salim: Aradı ama su arızasını söyledi gerçekten de aradı mı bilmiyorum.