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Bir ülke daha sahte doktor skandalıyla çalkalanıyor! Tedavi ettiği kişiler hastaneye kaldırıldı

11.01.2023 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da doktor olmayan Ayşe Özkiraz'ın hastanede kendini doktor gibi tanıtıp ameliyatlara girmesini konuşmuştu. Her detayıyla kan donduran olayın bir benzeri Avusturya'da yaşandı. 61 yaşındaki bir kişinin sahte belgelerle muayenehane açıp 6 yıldır çok sayıda hastaya baktığı tespit edildi. Sahte doktorun tedavi ettiği bazı hastalar hastaneye kaldırıldı.

Bir ülke daha sahte doktor skandalıyla çalkalanıyor! Tedavi ettiği kişiler hastaneye kaldırıldı

Avusturya’nın Steiermark eyaletinde 61 yaşındaki bir kişinin sahte belgelerle açtığı muayenehanede, 6 yıldır çok sayıda hastayı muayene ettiği, aşı yaptığı ve küçük cerrahi müdahalelerde bulunduğu ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Steiermark Savcılığı Sözcüsü Hansjörg Bacher, basına yaptığı açıklamada, sahte doktor hakkında evrakta sahtecilik, kasıtlı yaralama, tıp eğitimi olmadan insanları muayene etmek suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Bacher, söz konusu sahte doktorun Steiermark’ın Kitzeck kasabasında 6 yıldır muayenehanesinin bulunduğunu, burada yaklaşık 126 hastayı muayene ettiği, bu hastaların bazılarına yanlış tedavi uyguladığı, aşı yaptığı ve küçük cerrahi müdahalelerde bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

BAZI HASTALAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sahte doktorun yanlış tedavi uyguladığı 2 hastanın sağlık sorunları yaşadığını kaydeden Bacher, bir diğer hastanın ise hastaneye kaldırıldığını, tedavisinin burada devam ettiğini söyledi.

Bacher, çok sayıda kişinin şikayette bulunduğu sahte doktorun bu ayın sonunda, evrakta sahtecilik, tıbbi eğitimi olmadan hasta muayene etmek ve kasıtlı olarak insan yaralamak suçlarından hakim karşısına çıkacağını bildirdi.

AKILLARA AYŞE ÖZKİRAZ'I GETİRDİ

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz Ekim ayında tutuklanmıştı.


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Doktor Avusturya

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