HABER

Hakkari'de doğal gaz heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 11:18 | Son Güncelleme

Zorlu arazi koşullarına rağmen Hakkari'ye ulaştırılan doğal gaz boru hattındaki test işlemlerinin tamamlanmasıyla dağıtım yapacak istasyona gaz dolumu gerçekleştirildi - Yıllardır özlemini çektikleri doğal gaza kavuşan kent sakinleri, evlerindeki tesisat işlerini tamamlayarak abonelik için başvurmaya başladı - Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş: - "Doğal gazın halkımıza ekonomik anlamda sağlayacağı faydanın yanında hava kirliliğini de azaltacak olması memnuniyetle karşılanıyor"

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI/HİKMET TEMEŞ - Hakkari'ye 3 bin rakımın üzerindeki dağlar ile zorlu arazilerden geçirilerek ulaştırılan boru hattındaki test çalışmalarının tamamlanmasıyla doğal gaz dağıtım istasyonlarına gaz dolumu başladı.

BOTAŞ tarafından yapılan ihale sonucu 3 yıl önce başlatılan boru hattı döşeme çalışmaları, başarılı operasyonların ardından PKK'lı teröristlerden temizlenen dağlar ve zorlu arazilerde yürütülen özverili çalışmalar sonucu tamamlandı.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nden çok sayıda ekiple yürütülen yoğun çalışmaların ardından kente ulaştırılan 204 kilometrelik hattaki test işlemleri sona erdi.

BOTAŞ görevlileri de Yeni Mahalle'deki doğal gaz dağıtım istasyonuna gaz dolum işlemi yaptı. Hat çekilen mahallelerdeki vatandaşlar doğal gaz tesisatı döşeyerek abonelik işlemlerine başladı.

Şu ana kadar 20 kilometre hat çeken ve 2 bin eve dağıtım yapacak 500 sistem kutusu yerleştiren doğal gaz şirketinin birkaç gün içinde evlere gaz vermesi bekleniyor.

- "Kentimiz hava kirliliğinden kurtulacak"

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, AA muhabirine, kentin bu yıl doğal gaza kavuşmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Bölgede yaşanan ağır kış şartları nedeniyle 5-6 ay boyunca yakılan kömürün hava kirliliğine neden olduğunu belirten Taş, şöyle konuştu:

"Kömürün çevre ve insan sağlığına olan olumsuz etkileri doğal gazın kullanılmasıyla ortadan kalkacaktır. Doğal gazın halkımıza ekonomik anlamda sağlayacağı faydanın yanında hava kirliliğini de azaltacak olması memnuniyetle karşılanıyor. Bu yıl kentin bir bölümünde kullanılacak doğal gazın kentin tamamına verilmesi için çalışmalar devam edecek. Hakkari'mizin doğal gaza kavuşmasında emeği geçen başta hükümet ve devlet yetkililerimiz olmak üzere herkese teşekkür ederiz."

- "Çok yoğun talep var"

Kentte doğalgaz dönüşüm ve iç tesisat işleri yapan esnaflardan Ayaz Bayer ise kısa süre içinde kentte doğal gaz kullanımının başlayacağını belirtti.

4 ekiple evlerde doğal gaz dönüşümü yaptıklarını aktaran Bayer, "Doğal gaz kullanıldıktan sonra vatandaşlar yüzde 40-50 tasarruf imkanına kavuşacak. Çok yoğun talep var. Elimizden geldiğince vatandaşlara yardımcı oluyoruz." dedi.

Esnaf İbrahim Aşan da gaz dolum işleminin yapılmasını sevinçle karşıladıklarını dile getirerek, "Özellikle esnafın işine yarar. Hem odun hem de kömür derdinden kurtulacağız. Doğal gaz daha ucuz. Ekonomik açıdan büyük katkısı olacak. Hava kirliliğinden de kurtulacağız." diye konuştu.

Abonelik işlemlerini yapan vatandaşlar, doğal gazın gelmesiyle odun kömür derdinden kurtulacaklarını, daha tasarruflu ısınma imkanına kavuşacaklarını dile getirdi.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Din dersine giren ‘Hristiyan öğretmen’ iddiaları ilgili soruşturma başlatıldıDin dersine giren ‘Hristiyan öğretmen’ iddiaları ilgili soruşturma başlatıldı
Sırtında 15 kilo taşla cesedi bulunan üniversitelinin ailesinden 'cinayet' iddiasıSırtında 15 kilo taşla cesedi bulunan üniversitelinin ailesinden 'cinayet' iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
botaş doğal gaz Hakkari Heyecan vatandaş

En Çok Okunan Haberler

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon! 9 kişiye gözaltı

TJA'ya operasyon! Gözaltılar var

Altan ve Ilıcak’ın tahliyesine itiraz

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Bakanlıktan duygulandıran 10 Kasım klibi

Bakanlıktan duygulandıran 10 Kasım klibi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan dikkat çeken Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkat çeken açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.