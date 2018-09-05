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Hakkarili Rujbin ressamlık hayaline bir adım daha yaklaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 17:25 | Son Güncelleme

Hakkari'de güzel sanatlar fakültesi hayaliyle üniversiteye hazırlanan 21 yaşındaki Rujbin Kılıç, Ahbaplar Platformu ve Sanatçı Barış Akarsu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yardımlarıyla Bartın'da yetenek sınavına girdi - Rujbin Kılıç: - "Bu süreçte o kadar parayı bulabilmem zordu, çünkü memur çocuğuyum. Benimle beraber birçok kız çocuğu başaracak. Benim attığım bir fotoğraf beni buralara kadar getirdiyse, atacakları bir adım onları daha iyi yerlere getirecektir"

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşayan ve finansal sıkıntıları nedeniyle Bartın Üniversitesi'ndeki yetenek sınavlarına gelmekte zorlanan 21 yaşındaki Rujbin Kılıç, şarkıcı Haluk Levent, Ahbaplar Platformu ve Sanatçı Barış Akarsu’nun ailesinin destekleriyle sınava girebilme imkanına kavuştu.

Kılıç, sosyal paylaşım platformu Instagram hesabından elinde kara kalemlerin bulunduğu “yine yeniden yazan” bir fotoğraf paylaştı.

Kılıç’ın bu paylaşımını gören ve finansal sıkıntılar yaşadığını, hayalinin ressamlık olduğunu bilen Çukurca Eğitim Kapasitesini Artırma Projesi sorumlusu Hüseyin Demir, Haluk Levent’e , "Çukurca’da Rojbin adında genç bir arkadaş bu ay sonunda Çankırı ve Bartın’da yetenek sınavlarına girecek; yemek, ulaşım ve konaklama masraflarını karşılayamıyor. Sınavı kazansa güzel olur, kazanamasa da şansını denemesine yardımcı olur musunuz?” şeklinde tweet attı.

Bunun üzerine Şarkıcı Haluk Levent, “Çankırı ve Karabük AHBAP’ları bu çocuğumuzu misafir ederler.” şeklinde paylaşımda bulundu.

Memur Arif ve ev hanımı Naile çiftinin beşinci çocuğu olan Kılıç, çocukluktan bu yana ilgi duyduğu resim alanında eğitim alabilmenin ilk basamağı olan yetenek sınavına girebilme imkanına kavuştu.

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin memur çocuğu olduğunu ve Bartın’daki yetenek sınavlarına gelebilecek finansal güce sahip olmadığını söyledi.

-“Benimle beraber birçok kız çocuğu başaracak”

Olayların bir anda sosyal paylaşım platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrasında geliştiğini anlatan Kılıç, “Yetenek sınavı öğrencisiyim, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nün düzenlediği yetenek sınavlarına katılmam için, şarkıcı Haluk Levent, Ahbaplar Platformu ve Sanatçı Barış Akarsu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin finansal yardımlarıyla buraya kadar geldim. Bu süreçte o kadar parayı bulabilmem zordu, çünkü memur çocuğuyum. Benimle beraber birçok kız çocuğu başaracak. Benim attığım bir fotoğraf beni buralara kadar getirdiyse, atacakları bir adım onları daha iyi yerlere getirecektir.”diye konuştu.

Yardımsever sanatçılar olduğu sürece yetenekli kişilerin yalnız kalmayacağının altını çizen Kılıç, şöyle devam etti:

"Ben resim çizmeye çok küçük yaşta başladım. Ablam resim çizerdi hem ona özenirdim. Güzel çiziyorum ve severek yapıyorum, bu işi yapmalıyım. Ben sadece kendi adıma değil binlerce gencin adına Haluk Levent Ahbap Platformu’na Barış Akarsu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne binlerce genç ve aileye yardımda bulunduğu için teşekkür ediyorum. İyi ki varlar.”

Sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu da, Hakkari Çukarca’dan Bartın’da sınava giren Kılıç'a destek olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bunu sevgiyle gururla yaptım, inşallah sınavlarında başarılı olur ve Bartın’da bu kızımız okumaya devam eder. Yetenekli çocuklara el uzatalım, dernek olarak elimizden gelen her şeyi ihtiyacı olan çocuklarımıza gönülden yaparım.” ifadelerini kullandı.

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Bartın Üniversitesi Çukurca Hakkari Haluk Levent Rujbin Kılıç

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