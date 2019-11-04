HABER

Hakkari'ye katı atık tesisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 10:52 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Ensar Dündar, kente yönelik 30 milyon euro tutarındaki 'Katı Atık Yönetimi' projesinin ihale aşamasında olduğunu belirtti.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Çukurca Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Ensar Dündar, kente yönelik 30 milyon euro tutarındaki 'Katı Atık Yönetimi' projesinin ihale aşamasında olduğunu belirtti. Dündar, "Bütün Hakkari halkına hizmet sağlamayı hedefliyoruz" dedi.
Çukurca Belediye Başkanı Dündar, Hakkari kent merkezi ve ilçelerden toplanan katı atıkların, şimdiye kadar Hakkari-Çukurca ve Hakkari-Yüksekova yolundaki araziye gelişigüzel döküldüğünü, bunun hem insan hem de çevre sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Dündar, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Fonu ile Hakkari'de hayata geçirilecek, 30 milyon euroluk 'Katı Atık Yönetimi' projesiyle kentin çöp sorununun ortadan kalkacağını kaydetti. Dündar, "Hakkari il genelindeki belediyelere hizmet verecek olan bölgesel katı atık depolama sahası merkeze bağlı Akçalı ve Bağışlı köyleri arasındaki 43,4 hektarlık alanda kurulacak. Proje finansmanın yüzde 85'i Avrupa Birliği, yüzde 6,75'i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 8,25'i ise İlbank A.Ş. kredisi ile sağlanacak. İlk etapta projenin teknik ve müşavirlik ihalesi yapıldı. İhaleyi Yunan Enviroplan S.A. firmasının kazandı. Daha sonra Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu onaylandı. ÇED raporunun onaylanmasının ardından Akçalı ve Bağışlı köy sınırlarında özel mülkiyete ait yaklaşık 90 bin metrekarelik alan kamulaştırıldı. 1 Ekim 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Hakkari entegre katı atık inşaat ihalesi başladı ve ihale süreci devam ediyor. Yaklaşık 30 milyon avro tutarındaki proje ile bütün Hakkari halkına hizmet sağlamayı hedefliyoruz. Proje Hakkari'miz için hayırlı olsun" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNEROrmandaki gizemli yaratık kasaba halkına korku salıyor! Yarı insan yarı köpekOrmandaki gizemli yaratık kasaba halkına korku salıyor! Yarı insan yarı köpek
Güneydoğu'nun kuş cenneti HevselGüneydoğu'nun kuş cenneti Hevsel
En mutlu ülke FinlandiyaEn mutlu ülke Finlandiya
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerle ilgili skandal iddialar!

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerle ilgili skandal iddialar!

Bir belediyeye daha kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri listede aranan Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

Ekim ayında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Ekim ayında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Göçmenler Yunanistan'da dehşeti yaşadı! Dövdüler, gasp ettiler Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan'da dehşeti yaşadılar, Türkiye'ye gönderildiler

Yalova'daki 23 yaşındaki öğretmen Gülcan Işık'ın sır ölümü

Genç öğretmenin sır ölümü

Kırıkkale'nin Longoz Ormanları'nda bulunan yaralı karacaya tedavi

Vahşi hayvanlar saldırmış! Yaralı halde bulundu

Son dakika! TSK ve MİT'ten Kuzey Irak'ta ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.