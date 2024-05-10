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İnternetten aldığı otomobildeki inanılmaz gerçeği 1 yıl sonra öğrendi! Bir telefonla hayatı karardı: "Anlaşılması çok zor"

10.05.2024 09:53
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Araç almak isterken dolandırıcıların eline düştü! Sahtekarlar, parçalanmış iki araçtan tek bir araç yapıp mali müşaviri kandırdı. "Bu kadarına da pes" denecek olay başkentte meydana geldi. İnternetten ikinci el otomobil alan sürücü, aracı bir seneden fazla sorunsuz kullandıktan sonra aldığı telefonla dolandırıldığını öğrendi. Araçtaki detay duyanları hayrete düşürdü.

İnternetten aldığı otomobildeki inanılmaz gerçeği 1 yıl sonra öğrendi! Bir telefonla hayatı karardı: "Anlaşılması çok zor"

Ankara'da yaşayan Eyüp Sabri Güler iki yıl önce araç satın almaya karar verdi ve araştırmaları sonucunda Trabzon'da bir araç beğendi. Otomobilin eksper raporu da vardı.

"TÜRKİYE GENELİNDE ÇALIŞAN FİRMANIN RAPORUYDU"

Aracı ikinci el otomobil satan bir internet sitesinde görüp beğendiğini söyleyen Güler, Türkiye genelinde çalışan bir ekspertiz firmasının raporlarının olduğunu gördük." diye ekledi. Güler, otomobilde bir sıkıntı olmadığına kanaat getirip satın aldı.

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ARACI KULLANDIKTAN 1 YIL SONRA TELEFON GELDİ

Talihsiz sürücü aracı yaklaşık bir sene, 4 ay sorunsuz kullandı. Ama bir sabah Tüketici Mahkemesinden gelen telefonla neye uğradığını şaşırdığını şöyle anlattı:

"Herhangi bir sıkıntımız yoktu. Bu yılın şubat ayında Ankara Tüketici Mahkemesinden bir telefon aldık arabanın keşfinin yapılmasıyla ilgili. O ana kadar konudan hiç haberimiz yoktu."

OTOMOBİLİN ÖNÜ FARKLI ARKASI FARKLI!

Show TV'de yer alan habere göre; telefonda araca keşif yapılması gerektiği söylendi. Yapılan incelemelerde araçta önce bir problem bulunamadı ama gerçek sonradan ortaya çıktı. İddiaya göre Güler'in satın aldığı araç parçalanmış iki otomobilin birleşiminden oluşuyordu. Aracın ustalara götürülmesini talep ettiğini ifade eden Güler şöyle devam etti:

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"ANLAŞILMASI ÇOK ZOR"

Bu aracın ön tarafının 2003 arka tarafının 2008 olduğunu gördük. Ki Erzurum'daki dosya da zaten bunun üzerine açılmış bir davaydı. Kaldırınca alt kısımda şasenin tamamen çelik macunla kapatıldığını, kumlama yapıldığını ve anlaşılmasının çok zor olduğunu gördük."

İlk şoku atlattıktan sonra soluğu savcılıkta alan sürücü aracı satan kişiden, eksper raporunu veren kişiden ve muayene komisyonundan şikayetçi oldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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