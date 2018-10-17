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Hakkında usulsüzlük soruşturması açılan Konya Müze Müdürü, görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 20:59 | Son Güncelleme

KONYA'da, hakkında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılan İl Müzeler Müdürü Yusuf Benli, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görevinden alındı.

Hakkında usulsüzlük soruşturması açılan Konya Müze Müdürü, görevden alındı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, hakkında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılan İl Müzeler Müdürü Yusuf Benli, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Benli'nin Müzeler Müdürlüğü'nde arkeolog olarak görev yapacağı öğrenildi.
Konya Valiliği'ne yapılan ihbarda, İl Müzeler Müdürü Yusuf Benli'nin bazı usulsüzlükler yaptığı iddia edildi. Vali Yakup Canbolat, iddiaları Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşarlarına ileterek, müfettiş görevlendirilmesini talep etti. 3.5 ay önce Konya'ya gelerek soruşturma başlatan müfettişler, Konya ve çevresindeki tarihi ve turistik yerlerde yapılan kazı çalışmalarında bakanlığa 100 kişi çalışıyor gibi gösterilip, 4 kişi çalıştırıldığı; kazı yerlerinde kepçe çalıştırılıyor gibi gösterilip, kepçenin çalıştırılmadığı; Mevlana Müzesi'nde ziyaretçilerin kullanması için verilen galoşların ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı; Mevlana Müzesi bahçesinde yer alan Şeb-i Arus Havuzu'na ziyaretçilerin attığı madeni paraların kayıt altına alınmadığı iddialarıyla karşılaştı. Usulsüzlüklerle devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı ileri sürüldü. Söz konusu iddialarla ilgili Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli hakkındaki soruşturmayı tamamlayan müfettişler, raporu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sundu. Raporun ardından Yusuf Benli, Müzeler Müdürlüğü görevinden alındı. Benli'nin arkeolog olarak görev yapacağı ve yerine de Akşehir Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan'ın atandığı belirtildi.
TOPKAPI SARAYI'NDAKİ TAHTI LOJMANINA TAŞIMIŞTI
İl Müzeler Müdürü Yusuf Benli'nin 2011 yılında, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olduğu dönemde de sarayda sergilenen 3'üncü Selim'e ait tahtı lojmanına taşıttığı, taht kapıdan sığmayınca da depoya kaldırttığı iddia edilmişti. İddialar üzerine Benli, dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından görevden alınmıştı.

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Hakkında usulsüzlük soruşturması açılan Konya Müze Müdürü, görevden alındı

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