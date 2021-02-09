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Halep’e uzun menzilli füze saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı

09.02.2021 20:43 | Son Güncelleme:
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Halep’e uzun menzilli füze saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı

Suriye’nin Halep kenti kırsalına uzun menzilli füze saldırısı düzenlendi.

Suriye’nin Halep kenti kırsalına uzun menzilli füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil de yaralandı.
Suriye’nin Halep şehrinin doğusunda bulunan El Bab ilçesi kırsalındaki Tarhine’ye uzun menzilli füze ile saldırı düzenlendi. Füzenin Tarhine’de bulunan bir akaryakıt istasyonuna düşmesi sonucu yangın çıktı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, ekipler yaralıları hastaneye sevk etti.
Saldırının kim tarafından düzenlendiğine dair net bir bilgi olmazken, saldırıyı Esed rejimine bağlı güçlerin düzenlendiği iddia edildi.

Halep’e uzun menzilli füze saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı

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