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    4. Halı ve koltuk lekelerini tek seferde çıkarıyor! Daha önce hiç duymadığınız leke çıkarma yöntemi

    Halı ve koltuk lekelerini tek seferde çıkarıyor! Daha önce hiç duymadığınız leke çıkarma yöntemi

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    30.01.2024 08:43 | Son Güncelleme:
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    Halı ve koltuk gibi ev eşyalarında oluşan çay lekeleri oldukça can sıkıcı olabiliyor. Hangi yöntemi denediysem çay lekesinden kurtulamadım diyorsanız bu şaşırtıcı ama etkili leke çıkarma yöntemini deneyebilirsiniz. Üstelik sadece tek malzeme yeterli oluyor. İşte daha önce hiç duymadığınız leke çıkarma yöntemi...

    Halı ve koltuk lekelerini tek seferde çıkarıyor! Daha önce hiç duymadığınız leke çıkarma yöntemi

    Halı ve koltuk üzerlerinde oluşan çay lekeleri artık dert değil! Özellikle açık renk mobilyalarda çok göze batan lekeler bazen hangi yöntem denenirse denensin çıkmamakta ısrarcı olabiliyor. Tek malzeme ile yapılan bu yöntem saniyeler içerisinde çay lekesini çıkarıyor. Mucize leke çıkarıcı yöntemi haberimizde derledik.

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    Özellikle beyaz tonlarındaki halı ve koltuklarda oluşan çay ve benzeri lekeler göze batıyor.

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    Halı ve koltuğa döklen çay lekesini, kolonyanın saniyeler içerisinde çıkardığını biliyor muydunuz? Tek yapmanız gereken lekeli bölgeye kolonya dökmek ve bir bez yardımıyla silmek.

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    Sonuç, tertemiz halı ve koltuklar. Bu yöntemi kola, mürekkepli kalem, keçeli kalem gibi birçok lekeyi çıkarmada kullanabilirsiniz.

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    halı Göz
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