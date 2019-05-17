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Haliç Üniversitesi'ne baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 20:34 | Son Güncelleme

2 yıl önce kayyum atanan Haliç Üniversitesi'nin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu ve beraberindekiler üniversiteyi basınca gözaltına alındılar.

YÖK Genel Kurul'u 2016 yılında yapılan denetimlerde 'kötü yönetildiği' tespit edilen Haliç Üniversitesi'nin faaliyet iznini durdurdu ve yönetimini İstanbul Üniversitesi'ne devretti. Üniversitenin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu ve beraberindeki yaklaşık 30 kişi, bugün saat 16.00 sıralarında üniversitenin Sütlüce'deki kampüsüne zorla girdi. Topçuoğlu ve beraberindekiler ile özel güvenlikler arasında arbede yaşandı.

REKTÖRÜ KOLTUĞUNDAN KALDIRDI

O sırada okulda bulunan öğrenciler de kısa süreli panik yaşadı. Özel güvenliği aşan Topçuoğlu yönetim katına çıktı ve yeni rektörü koltuğundan kaldırıp kendisi oturdu. İhbar üzerine üniversiteye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi de gönderildi. Üniversiteye gelen polis ekipleri yönetim katına çıkarak gruptakileri gözaltına alıp polis aracına bindirdi. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden sonra polis merkezine götürüldü. Bir grup ise okul önünde görüntü alan gazetecilere saldırdı.

"GÜVENLİKLERE VURA VURA REKTÖRÜN ODASINA KADAR ÇIKMIŞLAR"

Öğrencilerden Fatih Koyuncu, "Arkadaşlar ile kütüphane tarafından oturuyorduk. 'Elektrikleri kesin' tarzında bir koşuşturmaca olunca bize de 'sınıflara çıkın diye' seslenildi. Bizde sınıflara doğru koştuk. Sınıftan çıktığımızda polisler ile beraber toplu bir grubun girdiğini gördük. Güvenliklere vura vura rektörün odasına kadar çıkmışlar. Mansur Topçuoğlu tekrar koltuğa oturmuş. Polisle beraber yeni rektörümüz geldi okula. Koltuğunda tekrar indirip polisler eski rektörü götürdü" diye konuştu.

"30-35 KİŞİLİK ÖRGÜTLÜ BİR GRUP TARAFINDAN SALDIRI DÜZENLENMİŞTİR"

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"Haliç Üniversitesi Sütlüce Merkez Yerleşkesine saat 16.00 sıralarında yaklaşık 30-35 kişilik örgütlü bir grup tarafından saldırı düzenlenmiştir. Rektörlüğümüzün daveti üzerine emniyet güçlerimiz savcılığın talimatıyla derhal gerekli müdahaleyi yaparak saldırganları gözaltına almıştır. İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç failleri hakkında gerekli şikayet ve suç duyuruları derhal yapılmış olup Rektörlüğümüzce gelişmeler yakından takip edilmektedir. Emniyet güçlerimizin müdahalesi sonucu üniversitemizde eğitim-öğretim kesintisiz ve sorunsuz şekilde devam etmektedir"

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Haliç Üniversitesi Mansur Topçuoğlu baskın

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Planlı örgütlü suça girer en az 20 şer yıl verin hepsine Dağ başı mı lan burası
En az 20 yıl verin
Makesef bunların yaptırımı olmadığı takdirde bu olaylar çığ gibi büyüyecek nasılsa ceza yok diye Herkez kabadayı
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