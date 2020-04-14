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Halıları yanlış temizliyormuşuz! İşte doğru temizleme ve virüsten arındırma yöntemi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Üzerinde fazlaca gezdiğiniz halılar evin bütün kirini ve tozunu içerisinde hapsediyor. Hal böyle olunca sağlıklı ve ilk günkü gibi temiz halılara kavuşmak için halılarınızın temizliğine oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Peki, bunun için sadece süpürmek yeterli mi? İşte sağlık açısından daha az tehdit oluşturabilecek halılara kavuşmanız için dikkat etmeni gerekenler…

Halıları yanlış temizliyormuşuz! İşte doğru temizleme ve virüsten arındırma yöntemi...

Halılarınız düzenli olarak her gün süpürülse de süpürgenin ulaşamadığı tozlar, kirler ve küfler halıda kendilerine yer edinilirler. Bu nedenle belli aralıklarla derinlemesine temizlik yaparak halılarınızın mis gibi olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi doğru halı temizliğinin nasıl olması gerektiğini öğrenmeye hazır mısınız?

ÖNCELİK SÜPÜRGE

Halı temizliğine her zamanki gibi düzenli olarak yaptığınız süpürme işlemiyle başlamalısınız. Bu sayede halınızın üzerindeki saç, kırıntı, toz gibi yabancı maddelerden yüksek oranda kurtulabilirsiniz. Elbette bunun için yüksek emiş gücüne sahip olan süpürgeler halı temizlemede büyük rol oynarlar. Ancak halınızı sadece süpürerek tüm tozlardan kurtarmanız mümkün değildir. Şimdi, tozlardan arınan halınız, silme işlemi için hazır duruma gelir.

LEKELERE VEDA ZAMANI

Elektrikli süpürge ile süpürdükten sonra halınızın üzerindeki lekeleri görmeniz daha da kolaylaşacak. Lekeleri çıkarırken ıslaklığı fazla tutmayan mikrofiber bez tercih etmelisiniz. Halınızda bulunan lekenin çeşidine göre aşağıdaki teknikleri uygulayabilirsiniz.

Sakız gibi yapışkan maddeler için buz sürüp lekenin sertleşmesini bekleyerek lekenin çıkmasını daha kolay hale getirebilirsiniz.
Yağ, boya ve mürekkep gibi zorlu lekelerin bulunduğu halılarınızı oldukça etkili olan amonyak ile temizleyebilirsiniz. Su ile incelterek halınıza zarar vermesini engellemelisiniz.
Meyve ve meşrubat gibi zorlu lekeleri her evde bulunan sirke ile kolayca çıkartabilirsiniz.
Çikolata lekesinden biraz soğuk su ve çamaşır deterjanı ile hafifçe ovalayarak kurtulabilirsiniz.
Yeni oluşan taze lekeler içinse tuzu kullanabilirsiniz.

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DERİNLEMESİNE TEMİZLİK

Öncelikle halınızı güzelce süpürdünüz, lekelerini çıkardınız. Şimdi ise sırada çamur kalıntıları, toprak, kumlu parçacıklar, dökülen yiyecekler gibi gözle görülmeyen ve halınızın derinlerine işlemiş olan kirlerin temizlenme zamanı. Bunun için eskilerin sık kullandığı arap sabunu basit ve etkili bir yöntem olarak biliniyor.

Arap sabunu ve sudan oluşan karışımı halınızın üzerinize bastırarak fırçalayın.
Ardından sirkeli su ile silin. Sirke, halılarınızın hem parlamasını hem de halı diplerindeki lekelerinden arınmasını sağlar.
Mikroplardan arındırarak halınızı temizleyecek bir diğer etkili kür ise ev temizliğinin baş tacı karbonattır. Karbonatla aynı zamanda halıdaki kötü kokuları da giderebilirsiniz.
Halınıza yetecek kadar karbonatı üzerine serperek 20 dakika bekletmelisiniz.

SON OLARAK YİNE SÜPÜRGE

Bütün bu uygulamalar bittikten sonra son kez tekrar süpürgeyi çalıştırarak ilk işlemin ardından ortaya çıkan tozlardan halıyı arındırıyoruz. Tüm işlemler bu kadar basit. Artık tertemiz olan halılarınızın keyfini çıkartma vakti.

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