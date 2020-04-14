Halıları yanlış temizliyormuşuz! İşte doğru temizleme ve virüsten arındırma yöntemi...

Halılarınız düzenli olarak her gün süpürülse de süpürgenin ulaşamadığı tozlar, kirler ve küfler halıda kendilerine yer edinilirler. Bu nedenle belli aralıklarla derinlemesine temizlik yaparak halılarınızın mis gibi olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi doğru halı temizliğinin nasıl olması gerektiğini öğrenmeye hazır mısınız?

ÖNCELİK SÜPÜRGE

Halı temizliğine her zamanki gibi düzenli olarak yaptığınız süpürme işlemiyle başlamalısınız. Bu sayede halınızın üzerindeki saç, kırıntı, toz gibi yabancı maddelerden yüksek oranda kurtulabilirsiniz. Elbette bunun için yüksek emiş gücüne sahip olan süpürgeler halı temizlemede büyük rol oynarlar. Ancak halınızı sadece süpürerek tüm tozlardan kurtarmanız mümkün değildir. Şimdi, tozlardan arınan halınız, silme işlemi için hazır duruma gelir.

LEKELERE VEDA ZAMANI

Elektrikli süpürge ile süpürdükten sonra halınızın üzerindeki lekeleri görmeniz daha da kolaylaşacak. Lekeleri çıkarırken ıslaklığı fazla tutmayan mikrofiber bez tercih etmelisiniz. Halınızda bulunan lekenin çeşidine göre aşağıdaki teknikleri uygulayabilirsiniz.