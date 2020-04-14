Halıları yanlış temizliyormuşuz! İşte doğru temizleme ve virüsten arındırma yöntemi...

Halılarınız düzenli olarak her gün süpürülse de süpürgenin ulaşamadığı tozlar, kirler ve küfler halıda kendilerine yer edinilirler. Bu nedenle belli aralıklarla derinlemesine temizlik yaparak halılarınızın mis gibi olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi doğru halı temizliğinin nasıl olması gerektiğini öğrenmeye hazır mısınız?
Halı temizliğine her zamanki gibi düzenli olarak yaptığınız süpürme işlemiyle başlamalısınız. Bu sayede halınızın üzerindeki saç, kırıntı, toz gibi yabancı maddelerden yüksek oranda kurtulabilirsiniz. Elbette bunun için yüksek emiş gücüne sahip olan süpürgeler halı temizlemede büyük rol oynarlar. Ancak halınızı sadece süpürerek tüm tozlardan kurtarmanız mümkün değildir. Şimdi, tozlardan arınan halınız, silme işlemi için hazır duruma gelir.
Elektrikli süpürge ile süpürdükten sonra halınızın üzerindeki lekeleri görmeniz daha da kolaylaşacak. Lekeleri çıkarırken ıslaklığı fazla tutmayan mikrofiber bez tercih etmelisiniz. Halınızda bulunan lekenin çeşidine göre aşağıdaki teknikleri uygulayabilirsiniz.
Sakız gibi yapışkan maddeler için buz sürüp lekenin sertleşmesini bekleyerek lekenin çıkmasını daha kolay hale getirebilirsiniz.
Yağ, boya ve mürekkep gibi zorlu lekelerin bulunduğu halılarınızı oldukça etkili olan amonyak ile temizleyebilirsiniz. Su ile incelterek halınıza zarar vermesini engellemelisiniz.
Meyve ve meşrubat gibi zorlu lekeleri her evde bulunan sirke ile kolayca çıkartabilirsiniz.
Çikolata lekesinden biraz soğuk su ve çamaşır deterjanı ile hafifçe ovalayarak kurtulabilirsiniz.
Yeni oluşan taze lekeler içinse tuzu kullanabilirsiniz.
Öncelikle halınızı güzelce süpürdünüz, lekelerini çıkardınız. Şimdi ise sırada çamur kalıntıları, toprak, kumlu parçacıklar, dökülen yiyecekler gibi gözle görülmeyen ve halınızın derinlerine işlemiş olan kirlerin temizlenme zamanı. Bunun için eskilerin sık kullandığı arap sabunu basit ve etkili bir yöntem olarak biliniyor.
Arap sabunu ve sudan oluşan karışımı halınızın üzerinize bastırarak fırçalayın.
Ardından sirkeli su ile silin. Sirke, halılarınızın hem parlamasını hem de halı diplerindeki lekelerinden arınmasını sağlar.
Mikroplardan arındırarak halınızı temizleyecek bir diğer etkili kür ise ev temizliğinin baş tacı karbonattır. Karbonatla aynı zamanda halıdaki kötü kokuları da giderebilirsiniz.
Halınıza yetecek kadar karbonatı üzerine serperek 20 dakika bekletmelisiniz.
Bütün bu uygulamalar bittikten sonra son kez tekrar süpürgeyi çalıştırarak ilk işlemin ardından ortaya çıkan tozlardan halıyı arındırıyoruz. Tüm işlemler bu kadar basit. Artık tertemiz olan halılarınızın keyfini çıkartma vakti.
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