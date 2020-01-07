Halis Karataş kimdir? Halis Karataş'ın eşi kimdir, neden öldü?

Bold Pilot (Bizim İçin Şampiyon) filminde Ekin Koç'un canlandırdığı Halis Karataş'ın hayatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sivas doğumlu olan ve 14 yaşında jokeylik için ilk adımını atan Karataş, 6 Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşadı. Bizim İçin Şampiyon filmi başlamadan önce vatandaşlar binicilik sektöründe adını altın harflerle yazdıran Karataş’ın hayat hikayesi ve biyografisini merak etmeye başladı. Bilindiği üzere yıllar sonra Şampiyon filminde Ekin Koç, Halis Karataş karakterine hayat verdi. Peki, Halis Karataş kimdir? Halis Karataş'ın eşi kimdir ve neden öldü? İşte tüm detaylar...

Dram ve biyografi türündeki Bizim İçin Şampiyon filmi, 2018 yılının son ayında vizyona giren ve 16 hafta boyunca sinema salonlarında gösterimde kaldı. Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini izleyiciyle buluşturmuştu. Filmi izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler ise 'Halis Karataş kimdir, kaç yaşında kaç yarış kazandı, eşi Begüm Atman Karataş kimdir, neden öldü?' sorularının yanıtlarını arıyorlar. İşte merak edilen soruların yanıtları…