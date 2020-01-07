Halis Karataş kimdir? Halis Karataş'ın eşi kimdir, neden öldü?

Bold Pilot (Bizim İçin Şampiyon) filminde Ekin Koç'un canlandırdığı Halis Karataş'ın hayatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sivas doğumlu olan ve 14 yaşında jokeylik için ilk adımını atan Karataş, 6 Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşadı. Bizim İçin Şampiyon filmi başlamadan önce vatandaşlar binicilik sektöründe adını altın harflerle yazdıran Karataş’ın hayat hikayesi ve biyografisini merak etmeye başladı. Bilindiği üzere yıllar sonra Şampiyon filminde Ekin Koç, Halis Karataş karakterine hayat verdi. Peki, Halis Karataş kimdir? Halis Karataş'ın eşi kimdir ve neden öldü? İşte tüm detaylar...
Dram ve biyografi türündeki Bizim İçin Şampiyon filmi, 2018 yılının son ayında vizyona giren ve 16 hafta boyunca sinema salonlarında gösterimde kaldı. Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini izleyiciyle buluşturmuştu. Filmi izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler ise 'Halis Karataş kimdir, kaç yaşında kaç yarış kazandı, eşi Begüm Atman Karataş kimdir, neden öldü?' sorularının yanıtlarını arıyorlar. İşte merak edilen soruların yanıtları…
Halis Karataş kimdir?
HALİS KARATAŞ KİMDİR?
Halis Karataş, 2 Ekim 1972 tarihinde maddi durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu olarak, Sivas Gürün'de dünyaya geldi. Çocukluğunda futbola ilgi duyuyordu. Jokey olmasına vesile, babası ve ağabeyinin atçılıkla uğraşmasıydı. 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. Binicilik sektörüne girdikten bir süre sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlendi. 2014 yılında eşi Begüm Atman Karataş vefat etti. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu vardır.
BEGÜM ATMAN KARATAŞ KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?
Hayatı sinema projesine konu olan Begüm Atman, 1966 tarihinde dünyaya geldi. Eski TJK (Türkiye Jokey Kulübü) başkanı Özdemir Atman'ın ikiz kızlarından biridir. Yarış atı antrenörlüğü yapan Özdemir Atman, 2003 yılında yıllarca at yarışı seyircisinin hayranlıkla izlediği Türk jokey Halis Karataş ile evlendi. Özdemir Atman’ın vefatından üç sene sonra nikah masasına oturan çift, iki çocuk sahibi oldu. Çocuklarına Azra ve Özdemir adını verdiler. ‘Sihirbaz’ lakaplı Halis Karataş’ın mutluluk tablosu, 2009’da eşi Begüm Hanım’ın meme kanserine yakalanmasıyla bozuldu. Beş yıllık mücadeleden sonra, Begüm Atman Karataş, 2014’te hayatını kaybetti. Begüm Atman vefat ettiğinde 48 yaşındaydı.
Halis Karataş, bir röportajında Begüm Atman ile arkadaşlıktan aşka dönüşen birlikteliğini şu sözlerle anlatmıştı: “Eşimle, babası Özdemir Bey’le ilk seyahatte, 1991’de Phuket’te tanıştık. Sonra aileyle görüşmeye başladım ve dost olduk. Özdemir Bey ile çalışmaya başladıktan sonra ailenin bir ferdi olmuştum. Beni yemeklere çağırırlardı. Begüm’le çok iyi anlaşırdık, yıllarca çok iyi arkadaştık. Arkadaşken de her şeyi paylaşırdık. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı, sevinçlerimizi... Sonra arkadaşlığımız aşka döndü. Onda öyle bir yürek vardı ki, tarifi yok..”
HALİS KARATAŞ KAÇ YARIŞ KAZANDI?
Yarışseverler tarafından Sihirbaz lakabıyla tanınan Halis Karataş, 6 Ağuston 2016'ya kadar bindiği 21028 at ile 5740 birincilik kazandı. Kariyeri boyunca 6 Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşadı. Kayın pederinin sahip olduğu Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusunu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kırdı. Bu rekor 2016 yılı itibarıyla halen kırılamamıştır.
20 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 7 yarışın tümünü kazanarak Türkiye rekoru kırmış, dünya rekorunda ünlü jokey Frankie Dettori'ye ortak olmuştur. Şampiyon jokeyin bu başarısı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Üstün Başarı Ödülü ile mükafatlandırılmıştır. Halis Karataş çok iyi bir Galatasaray taraftarıdır.
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