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Halk eğitimi kurslarından 10 ayda 10 milyonu aşkın vatandaş yararlandı

02.11.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığa bağlı Hayat Boyu Öğrenme çerçevesinde 81 ilde faaliyet gösteren 1.000 halk eğitimi merkezi ile 29 olgunlaşma enstitüsüne istihdam odaklı açılan yaklaşık 491 bin kurstan 10 milyon 470 bini aşkın vatandaşın yararlandığını açıkladı.

Halk eğitimi kurslarından 10 ayda 10 milyonu aşkın vatandaş yararlandı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce öğrenen topluma dönüşüm sürecinde beşikten mezara kadar rehberlik hizmeti ve kaliteli eğitimler sunmak amacıyla Türkiye genelinde 1.000 halk eğitimi merkezi ve 29 olgunlaşma enstitüsünde her yaştan ve her düzeyden vatandaşlara eğitimler düzenlendiğini bildirdi.

Bakan özer bu doğrultuda yaptığı açıklamada 491 bin 92 kursa toplam 10 milyon 470 bin 183 vatandaşımız katıldığını belirterek, “1 Ocak-31 Ekim 2022 tarihleri arasında açılan bu kursiyerlerimizin 4 milyon 248 bin 981’i erkek, 6 milyon 221 bin 202’si ise kadın kursiyerlerimizden oluşuyor. Bu sayıya göre kursiyerlerin yüzde 40,58’i erkek, yüzde 59,42’i ise kadınlarımız oluşturuyor. Ekim ayı içerisinde açılan 107 bin 940 kursa ise toplam 2 milyon 75 bin 479 kursiyer katılım sağlamdı. Bu kursiyerlerin büyük çoğunluğu da yine kadınlarımız oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

“AİLE OKULU PROJESİ ÇERÇEVESİNDE AÇILAN KURSLAR HAKKINDA VELİLER İÇİN 15 BİN 823 ADET AİLE OKULU KURSU AÇILDI”

Bakan Özer, Aile Okulu Projesi çerçevesinde açılan kurslar hakkında veliler için 15 bin 823 adet Aile Okulu kursu açıldığını, bu kurslara 92 bin 278 erkek, 309 bin 587 kadın olmak üzere toplam 401 bin 865 kursiyer katılım sağlandığını ifade ederek Ekim ayı içerisinde açılan 9 bin 538 Aile Okulu kursuna 63.705 erkek, 201.113 kadın olmak üzere toplam 264.818 kursiyer katıldığını belirtti.

“MESLEKİ VE TEKNİK KURSLARA TOPLAMDA KURSLARA 2 MİLYON 693 BİN 111 KURSİYER KATILIM SAĞLADI”

Hayat boyu çerçevesinde açılan mesleki ve teknik kurs sayısı hakkında da bilgi veren Bakan Özer, "1 Ocak-31 Ekim 2022 tarih aralığında açılan mesleki ve teknik kurs sayısı 137 bin 501 oldu. Bu kurslara 2 milyon 693 bin 111 kursiyer katılım sağlamıştır. Kursiyerlerin 830 bin 109’u erkek, 1 milyon 863 bini ise kadın. Ekim ayında açılan mesleki ve teknik kurs sayısı 32 bin 833 olmuştur. Bu kurslara 608 bin 31 kursiyer katılım sağlamıştır. Kursiyerlerin büyük çoğunluğunu yine kadınlarımız oluşturuyor” dedi.

İstihdam odaklı kursların sayısını artırarak net işsizlik oranlarının düşürülmesini hedeflendiğini ifade eden Bakan Özer, en çok rağbet edilen kurslar hakkında da şu bilgileri verdi:
"Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi, Bilgisayar İşletmenliği, Dekoratif Ahşap Süsleme, Geleneksel El Nakışları, Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama, Arıcılık, Giyim Üretiminde Temel İşlemler, Elde Türk İşlemeleri, Çeyiz Ürünleri Hazırlama, Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi, Giysi Tadilatçısı, Aşçı Yardımcısı, İş Sağlığı Ve Güvenliği, Kadın Giysileri Dikimi, Tığ Örücülüğü, Emlak Danışmanlığı, Aşçı Çırağı, İğne Oyası Yapımı, Kadın Dış Giysileri Dikimi, yıl içinde en çok açılan yirmi kurs teşkil ediyor."

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