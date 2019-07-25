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Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 14:17 | Son Güncelleme

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım: - "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi, Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun önemli bağlantılarından bir tanesidir. Bu küresel boyuttaki projeyle Tekirdağ ve Türkiye, uluslararası ticaretin önemli bir merkezi haline gelecektir" - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem Direkler: - "Proje Avrupa Birliğinin, vermiş olduğu 275 milyon avroyla dünya üzerinde şu anda finanse ettiği en büyük proje özelliğini taşımakta"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolunun önemli bağlantılarından bir tanesidir. Bu küresel boyuttaki projeyle Tekirdağ ve Türkiye uluslararası ticaretin önemli bir merkezi haline gelecektir." dedi.

Yıldırım, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü konumunda olduğunu söyledi.

Dünyada demir yolu ulaşımının gelişmesi için bir takım projeler olduğunu belirten Yıldırım, "Bunlardan bir tanesi ve çok önemlisi, ismini de tarihten alan Demir İpek Yolu Projesi. Demir İpek yolu Projesi; Orta Asya, Avrupa ve Uzak Asya'ya kadar dünya üzerinde ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak küresel ölçekli bir proje. Bu proje ile Türkiye eskiden olduğu gibi Orta Asya, Avrupa ve Uzak Asya'yla ticaret hacmini artıracak, bu ülkeler arasında ticari, siyasi ve kültürel ilişkiler daha fazla gelişecektir." diye konuştu.

- "Tekirdağ ve Türkiye, uluslararası ticaretin önemli bir merkezi olacak"

Yeni hattın, Tekirdağ ve Türkiye'de ticaretin gelişmesi için önemli olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi, Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun önemli bağlantılarından bir tanesidir. Bu küresel boyuttaki projeyle Tekirdağ ve Türkiye, uluslararası ticaretin önemli bir merkezi haline gelecektir. Halkalı-Kapıkule hattının Çerkezköy-Kapıkule kesiminin tamamlanmasıyla uluslararası alanda yük taşıma kapasitesi artacağı gibi taşınan her yük, Tekirdağ ve Türkiye ekonomisine ciddi katkılar yapacaktır. Bu projeyle halkımız hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşıma kavuşacak, kara yollarındaki trafik yükü azalacaktır. Tekirdağ Limanı ile dolaylı olarak bağlantı kurulması, Çerkezköy ve diğer ilçelerde yer alan sanayi tesislerinin yüklerinin taşınması, Tekirdağ'da ticaretin gelişmesi için ayrıca önemli fırsatlardan birisidir."

- "Avrupa Birliğinin finanse ettiği en büyük proje"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem Direkler, projenin, İstanbul'u Tekirdağ ve Kırklareli üzerinden Edirne'ye, Edirne'yi de Bulgaristan hududundan Avrupa'ya hızlı trenle bağlayacağını aktardı.

Hat tamamlanınca Anadolu'ya hızlı trenle yolcu ve yük taşımacılığı hizmetinin sunulacağını dile getiren Direkler, "Hattın tamamlanmasıyla Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan tarihi bir İpek yolunun yeniden canlandırılması ki biz buna Demir İpek yolu diyoruz. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 3 etapta tamamlanması planlanıyor. Bu etaplar tamamlanınca üçüncü köprü bağlantısı da yapılacak. Proje ayrıca Avrupa Birliğinin, vermiş olduğu 275 milyon avroyla dünya üzerinde şu anda finanse ettiği en büyük proje özelliğini taşımakta." diye konuştu.

Toplantıda, AB Yatırımları Dairesi Başkanı Nedim Yeşil de sunum yaptı.

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Bilgilendirme Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Tekirdağ toplantı

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