Halkbank Kadına Destek Kredisi! Halkbank'ın kadınlara verdiği 100 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Kadın girişimciler için Kadına Destek Kredisi paketini açıkladı. Tüm Türkiye genelinde kadınlarımızın iş hayatına girişini kolaylaştırmak ve iş hayatındaki yerlerini sağlamlaştırmak adına alınan bu kararlar herkesi sevindiriyor. Kadınlarımızın gittikçe güçlenme ve kendi ayakları üzerinde durabilme hırsı bankaları da alarma geçirdi. Halkbank Kadına Destek Kredisi ile kadın girişimciler artık iş hayatında daha da güçleniyor. İşte Halkbank’ın kadınlara verdiği 100 bin TL kredi başvuru nasıl yapılır? Tüm detayları ile haberimizde…

HALKBANK KADINA DESTEK KREDİSİ

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan yaptığı açıklamada, “Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin filizlenmesine imkan tanımak amacıyla 100 bin liraya kadar finansal destek sunacağız." dedi.

Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen, "Üreten Kadınlar Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Dünya Kadınlar Günü'nün kendileri için ayrı bir anlamı olduğunu belirterek, "23 bin 500 kişilik büyük Halkbank ailesinin yüzde 47’si kadın çalışanlarımızdan oluşuyor. Yönetim kurulumuz ve çeşitli yönetici pozisyonlarda da olmak üzere hemen hemen her kademede kadın çalışanlarımız mevcut. Tüm süreçlerimizde kadınlarımızın mutlaka emeği, kararı veya katkısı vardır.” ifadelerine yer verdi.