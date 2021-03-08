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Halkbank Kadına Destek Kredisi! Halkbank'ın kadınlara verdiği 100 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

08.03.2021 16:35 | Son Güncelleme:
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Halkbank Kadına Destek Kredisi! Halkbank'ın kadınlara verdiği 100 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Halkbank, Türkiye genelinde kadın girişimcilere destek olmak için Kadına Destek Kredisi açıkladı. Halkbank’ın kadına destek kredisini açıklamasının ardından ise kadın girişimciler tarafından sıklıkla araştırılan bir konu haline geldi. Peki Halkbank’ın kadınlara verdiğini 100 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank Kadına Destek Kredisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Kadın girişimciler için Kadına Destek Kredisi paketini açıkladı. Tüm Türkiye genelinde kadınlarımızın iş hayatına girişini kolaylaştırmak ve iş hayatındaki yerlerini sağlamlaştırmak adına alınan bu kararlar herkesi sevindiriyor. Kadınlarımızın gittikçe güçlenme ve kendi ayakları üzerinde durabilme hırsı bankaları da alarma geçirdi. Halkbank Kadına Destek Kredisi ile kadın girişimciler artık iş hayatında daha da güçleniyor. İşte Halkbank’ın kadınlara verdiği 100 bin TL kredi başvuru nasıl yapılır? Tüm detayları ile haberimizde…

HALKBANK KADINA DESTEK KREDİSİ

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan yaptığı açıklamada, “Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin filizlenmesine imkan tanımak amacıyla 100 bin liraya kadar finansal destek sunacağız." dedi.

8 mart

Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen, "Üreten Kadınlar Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Dünya Kadınlar Günü'nün kendileri için ayrı bir anlamı olduğunu belirterek, "23 bin 500 kişilik büyük Halkbank ailesinin yüzde 47’si kadın çalışanlarımızdan oluşuyor. Yönetim kurulumuz ve çeşitli yönetici pozisyonlarda da olmak üzere hemen hemen her kademede kadın çalışanlarımız mevcut. Tüm süreçlerimizde kadınlarımızın mutlaka emeği, kararı veya katkısı vardır.” ifadelerine yer verdi.

Tüm kadınların bugünlerde her zamankinden farklı zorluklarla dolu bir dönem geçirdiğini ifade eden Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, herkesin hayat dinamiklerini değiştirirken, kadınların daha fazla yük üstlenmek zorunda kaldığını dile getirdi.

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Arslan, ev ve işteki rollerin farklılaştığına, yeni normallerin ortaya çıktığına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sağlık ekseninde biçimlenen bu yeni normallere alışmaktaki en önemli dayanağımız yine kadınlar oldu. Ama kadınlar için bu sürecin kolay geçmediğinin farkındayız. Böyle zamanlarda yanlarında olmanın, cesaretlendiren gerçek yaşam deneyimleriyle moral vermenin doğru olacağını düşünüyorum. Hep söylediğimiz gibi biz 'Önce Halk, Sonra Bankayız'. Bu anlayışımızı, kadınların ekonomik hayata dahil olması noktasında da sürdürüyoruz. Finansman olanaklarına erişmek için imkanlar oluşturmaya ve girişimleri desteklemeye önem veriyoruz. Bu amaçla dönem dönem özel ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. İlk defa işini kuracak ya da halihazırda işini kurmuş olan kadınlarımıza yönelik 'Kadın Girişimci Kredisi' ürünümüzü, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hayata geçiriyoruz. Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin filizlenmesine imkan tanımak amacıyla 100 bin liraya kadar finansal destek sunacağız."

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