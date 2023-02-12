Haluk Levent kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent'in hayatı

Deprem bölgesine ilk giden isimlerden birisi olan Haluk Levent, yaptığı yardım organizasyonları ile neredeyse herkes tarafından tanınır oldu. Kurduğu “AHBAP” isimli dernekle öğrencilere burs ve yurt sağlayan Haluk Levent, ihtiyaç sahibi kişilere de medikal cihaz, ilaç, maddi yardım gibi konuları sosyal medya aracılığıyla çözüme kavuşturuyor. Özellikle Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrasıAhbap Derneği ile yardım organizasyonu yapan Haluk Levent’in hayatı merak konusu oldu. Peki Haluk Levent kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

HALUK LEVENT KİMDİR?

26 Kasım 1968 tarihinde Adana Yüreğir'de doğan Haluk Levent, Türkiye'nin sevilen rock müziği sanatçılarından biridir. Haluk Levent 9 kardeşten 8.sidir. Levent ailesinin Nusayri olduğunu fakat Arap olmadıklarını söylemektedir. İlkokula Sabancı İlköğretim Okulu'nda başlayan Levent, liseyi ise Adana Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştır. Haluk Levent'in üniversite hayatı ise sırasıyla; Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe olarak bilinmektedir. Üniversite hayatında istikrarsız devam etmesinin nedeninin ailesinin maddi imkanlarından dolayı olduğu bilinmektedir.

Bir süre sınavlarla devam eden hayatında ticaretle de uğraşan Levent sonrasında ticarette başarısız olunca Adana'dan ayrılmış ve sokaklarda müzik yapmaya başlamıştır. Haluk Levent'in ilk albümünün 'Yollarda' olmasının sebebi de o dönemlerden dolayıdır.

9 AY CEZAEVİNDE KALDI

Ağustos 1997'de cezaevine girdi. Yaklaşık on yıldır kurtulamadığı ticari bir dava yüzünden 9 ay cezaevinde kaldı.

Cezaevine girmeden önce oluşturmuş olduğu kayıtlarla Mektup albümünü çıkarttı. Cezaevinden çıktıktan sonra vatani görevini yerine getirmek için askere gitti.

ASKERDEYKEN DE ENKAZDAN ÇOCUK KURTARMIŞ

Haluk Levent 1999 Gölcük depreminde bir çocuğu enkazdan kurtarmıştı. AHBAP Derneği kurucusu, sanatçı Haluk Levent'in 1999 yılında Gölcük Depremi'nde enkazın altından kurtardığı bir çocuk, yeniden gündem oldu.

Gezgin Fatih Koparan'ın Twitter paylaşımı sonrasında Haluk Levent " öyledir ama galiba asker" diyerek fotoğrafı tekrar paylaştı.



