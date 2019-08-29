HABER

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.08.2019 12:32 | Son Güncelleme

Sosyal sorumluluk projeleriyle sık sık gündeme gelen Haluk Levent, Bodrum’da sevenleri ile buluştu.

Sosyal sorumluluk projeleriyle sık sık gündeme gelen Haluk Levent, Bodrum’da sevenleri ile buluştu. Ünlü sanatçının, hayranları ile samimi diyalogları dikkatlerden kaçmadı.
Kuruculuğunu üstlendiği AHBAP Derneği üzerinden Türkiye’nin pek çok yerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşan ve sosyal sorumluluk projelerine katkıları takdir toplayan sanatçı Haluk Levent, Bodrum Antik Tiyatro’da sahneye çıktı. Geçmişten günümüze sevilen parçalarını seslendiren Levent, performansı ile beğeni topladı. Hayranları da bazı şarkılarda ünlü sanatçıya eşlik etti. Şarkı aralarında sevenleri ile sohbet eden Haluk Levent, espri yapmayı ihmal etmedi. Levent, “Son 3 günde konserimin reklamları yapılmaya başlandı. Bin 600 davetlimiz bilet almışlar, sağ olsunlar. 300’e yakın dostumuzu da biz davet ettik. Bugün bin 600 kişiye konser vereceğiz. Daha önce benim konserime gelmeyenler fazla bir şey beklemesin. Bütün malzeme bu, gerçekten çok güzel konser olacak diye beklemeyin” dedi.
Konuşmasının devamında hayranlarından ricada bulunan Levent, “Özellikle bu tip açık hava konserlerinde çok samimi diyaloglar yaparız ama seyirci ile görüşürüz sohbet ederiz ama şu olmamalı; mesela ben buradan yürürken oradan bir bağırıyor, Akdeniz Akşamları ya da Aşkın Mahpushane. Yok böyle bir şey, böyle bir konser dizaynı yok. Onun için lütfen şarkı isteklerinizi bana içinizden bağırarak söyleyebilirsiniz” dedi.

"Kendimizi kandırmaya gerek yok"
Konser esnasına hayranlarının cep telefonları ile fotoğraf çekmeleri ile ilgili de konuşan sevilen sanatçı, “Şarkıları dinlemek yerine daha çok fotoğraf çekmeyi seven bir halkız. Doğaldır. Ama şunu yapmayın; biz sizi çok seviyoruz deyip çekmeyin. Çünkü bunun benim sevgimle ilgili olmadığı, az sonra sizin atacağınız storyler olduğunu ben biliyorum. Rahat olun, kendimizi kandırmaya gerek yok. Çok seviyorsan biraz dinle bazen çek ama her dakika çekip atarsan storye oradaki amaç başka oluyor. Ama biz yine de anlayışla karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.
Levent’in esprili bir dille söylediği bu sözler hem güldürdü hem de alkışlandı.

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

Haluk Levent’ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.